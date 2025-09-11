Brezplačni programi v počastitev legendarnega madžarskega industrijskega umetnika v soboto

Spominska hiša Mikse Rótha praznuje 160. obletnico rojstva svojega soimenjaka, ki bo po poletnem premoru 6. septembra ponovno odprla svoja vrata z brezplačnimi programi in številnimi novostmi.

Miksa Róth, svetovno znani umetnik stekla in mozaika, se je rodil pred 160 leti in njegove zapuščine ne smemo pozabiti, četudi bi želeli, saj njegova dela še vedno močno sijejo na najlepših stavbah v Budimpešti – vključno s parlamentom, madžarsko nacionalno banko in glasbeno akademijo.

Raznolikost brezplačnih programov

Osrednje prizorišče obletnice je seveda Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha, ki bo po poletnem premoru ponovno odprla svoja vrata 6. septembra in bo začela tudi celoletno serijo programov.

Na dan praznovanja bo muzej brezplačno odprt za javnost med 10. in 19. uro, kjer bodo prvič predstavljeni prenovljeni prostori v zgornjem nadstropju in popolnoma prenovljene dvorane uporabne umetnosti. Novi začasni razstavni prostor ustanove se bo začel tudi z vznemirljivo komorno razstavo, ki bo ponudila vpogled v raznolik svet ustvarjalnih delavnic Mikse Rótha.

Otvoritveni dan bo za obiskovalce ponudil bogat program: vodeni sprehodi, interaktivna predstavitev časovnice, družinska ustvarjalna delavnica za najmlajše in poseben tematski voden ogled zakulisja uporabne umetnosti. Dan se bo zaključil s koncertom Orkestra moderne umetnosti, ki bo obudil spomine na legendarni jazz album Milesa Davisa, Kind of Blue.

Vodeni programi so brezplačni, vendar je z izjemo družinske delavnice potrebna prijava. Tisti, ki bi želeli samostojno raziskati prenovljene prostore, se lahko prosto sprehajajo med razstavami.