Svetovno znani gastropub bo kmalu odprl svoja vrata v Budimpešti

Tržnica Time Out Market Budapest bo septembra odprla svoja vrata na trgu Blaha Lujza.
Edinstvena tržnica Time Out Market bo od septembra v prvem nadstropju zgodovinske veleblagovnice Corvin predstavila svojo impresivno ponudbo in vsem zagotovila izkušnjo gastronomskih doživetij v kombinaciji s kulturnimi programi.
11 kuhinj, trije bari, pet prizorišč za dogodke in približno 540 sedežev bodo poskrbeli, da bodo obiskovalci lahko okusili in doživeli najboljše iz Budimpešte in okolice. Stalni akterji tržnice, ki je bila oživljena z edinstvenim konceptom, so že bili predstavljeni.
Po uradnem odprtju, 20. septembra ob 11.30, bodo za gastronomska doživetja poskrbele restavracije in gostinski obrati, kot so Anyukám Mondta, Pingrumba, 101 Bistro, Szaletly, CANTEEN by Pesti István, Casa Christa, Tuning Burger, Bigfish, M’EAT by Rácz Jenő, LIRA by Essência Restaurant, Hai Nam Pho, za pijačo pa bodo poskrbeli Dreher Tanksör, Wines of Hungary in Absolut.
Trg Time Out
1085 Budimpešta, Blaha Lujza tér 1.