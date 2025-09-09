Več kot 20 retro in vintage sejmov v Budimpešti in okolici za jesenski lov na zaklad

Dolgo pričakovana jesen ne ponuja le številnih dogodkov, pisanega listja in doživetij za prebivalce prestolnice, temveč ponuja tudi morje programov za tiste, ki iščejo retro in vintage zaklade.

Bolšji trg Buda (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata bolšjega trga Buda vsako soboto in nedeljo čakajo navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, obstaja nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, je vredno nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji, je bolšji trg na ulici Bakancsos ohranil svojo patino do danes: je stalno vikend prizorišče za prodajalce in kupce, kjer lahko najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Festival garažnih razprodaj v 18. okrožju (6. september 2025)

Prvo soboto v septembru 18. okrožje oživi. Dobro vzdušje je zagotovljeno, prav tako pa tudi “piratski zemljevid”, ki vam bo pomagal najti najbolj skrite zaklade.

Tržnica starinskih izdelkov // Mad Kert (6.–7. september 2025)

6. in 7. septembra bo Mad Kert oživel s posebnim programom. Prizorišče bo en dan gostilo sejem starinskih izdelkov in oblikovanja, kjer bodo poleg zakladov za brezmejno sprostitev poskrbeli tudi starodobni avtomobili, unikatni motorji, glasba v živo ter hrana in pijača, ki potešita lakoto.

Bolšji sejem // Vilinski vrt, Soroksár (7. september 2025)

Prvo nedeljo v septembru se bo zagotovo splačalo pustiti brezplačno, saj bo na ta dan na otoku Molnár v Soroksárju organiziran bolšji sejem. Če si že dolgo želite brskati po zakladih, potem bo ta sredi jeseni, 7. september, vaš kraj v Vilinskem vrtu!

Bolšji sejem Veresi // Veresegyház (7. september 2025)

7. septembra bo glavna ulica Veresegyháza ponovno zaživela z bolšjim sejmom. Na ta dan bo ulica ponovno polna tržnega blaga, starin, zakladov, ki čakajo na nov dom, knjig in kdo ve koliko drugih dragocenosti, vse razloženo na mizah in rjuhah.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (13. september 2025)

Sejem skupnosti Gardrób, ki redno poteka v ELTE Gömb Auli, je odprl novo poglavje. Lokacija bo ostala ista, a zaradi velikega povpraševanja bo poleg oblačil zdaj prostor tudi za stare drobnarije, starine, knjige in druge drobnarije. V okviru dogodka Gardrób & Sufni bodo spodnje nadstropje še vedno zasedali prodajalci oblačil, zgornje nadstropje pa bodo 13. septembra zasedali sufni.

Garažna razprodaja na tržnici // Budafok (13. september 2025)

V soboto, 13. septembra, bo tržnica sosedov Budafoka polna prodajalcev in čudovitega blaga. Na garažni razprodaji, ki bo potekala med 9. in 13. uro, boste imeli priložnost od lokalnih prebivalcev kupiti vse, kar je zaklad nekoga drugega.

Festival garažnih razprodaj Wekerle (13. september 2025)

Festival garažnih razprodaj Wekerle bo svoja vrata odprl 13. septembra, tako da boste lahko raziskali edinstvene garaže, vrtove in koče 19. okrožja ter seveda lovili nepričakovan plen. V vrvežu garažnih razprodaj se lahko pojavi karkoli, od plišaste papige do čajnika – morda so to zakladi, ki jih iščete!

Sejem starin Ládafia // Budakalász (13. september 2025)

Sejem starin Ládafia, ki že leta uspešno poteka v Kulturnem centru Kós Károly v Budakalászu, 13. septembra znova čaka na velike zainteresirane, da bodo davno pozabljeni zakladi znova oživeli.

Sejem starin // Tržnica v Esztergomu (14. september 2025)

14. septembra bodo na sejem starin v Esztergomu ponovno prispeli trgovci iz številnih delov države. Samoumevno je, da bo to nedeljo na tržnici v Esztergomu našel svoj prostor vsak iskalec zakladov, saj bodo tokrat na voljo tudi starinski predmeti, knjige, plošče, ure, svetilke, nakit, retro specialitete in relikvije.

100. septembrski trg plošč // ELTE Gömb Aula (14. september 2025)

Burza plošč v Budimpešti se bliža pomembni obletnici, saj bo 14. septembra potekal 100. trg plošč. V avli ELTE Gömb, ki bo gostila dogodek, bo na voljo vse, kar je povezano z glasbo: LP-ji, CD-ji, DVD-ji, MC-ji, majice, plakati, časopisi, knjige, značke, spominki, pa tudi premiera albuma in podpisovanje avtorskih pravic albuma Jánosa Bródyja »Prvih 80 let«.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerle (14. september 2025)

14. septembra se bo že drugič ta mesec splačalo odpraviti v Wekerletelep. Na naslednjem bolšjem sejmu in obrtnem sejmu Wekerle lahko med 9. in 13. uro najdete zaklade, ki so vam tako pri srcu.

Tržnica in sejem starinskih predmetov ReMarket // Hengermalom (14. september 2025)

Priljubljen bolšji sejem in sejem starinskih predmetov ReMarket se bo 14. septembra znova preselil na dvorišče Hengermaloma. Sejem bo na ta dan odprt med 10. in 17. uro: poleg starin in gospodinjskih predmetov boste našli tudi nešteto retro, starinskih, srednjih, ljudskih, industrijskih predmetov in starinskega pohištva.

Bolšji sejem Terézváros Litter Rescue (14. september 2025)

Vsak mesec jeseni boste imeli na sončno nedeljo priložnost iskati zaklade na trgu Hunyadi v Terézvárosu. Na zelo uspešnem bolšjem sejmu lahko kot dostojen zaključek vikendov 14. septembra izbirate tudi med najboljšimi starinskimi predmeti, knjigami, igračami, športno opremo in modnimi dodatki.

Skupna garažna razprodaja // Budakeszi (20. september 2025)

20. septembra bo v kulturnem centru Budakeszi, KesziKult, med 8. in 12. uro potekala skupna garažna razprodaja. Pripravite se na lov za zakladom!

Zabavna garažna razprodaja // Dunakeszi (20. september 2025)

Če je lov na zaklad eden vaših najljubših načinov preživljanja prostega časa, se bo 20. septembra splačalo obiskati Dunakeszi, saj bo ponovno potekala zabavna garažna razprodaja. Zato se bo to dopoldne splačalo posvetiti iskanju in ne dvomimo, da bo vsak našel nekaj po svojem okusu.

Garažna razprodaja – Kulturni ulični ples Ménesi (20. september 2025)

V okviru Kulturnega uličnega plesa Ménesi bo 20. septembra na dvorišču Umetnostne galerije-muzeja Molnár-C. Pál organizirana tudi velika garažna razprodaja. In kaj lahko pričakujete? Rastline, pohištvo za dom, knjige, oblačila, plošče, porcelan in druge dragocenosti.

Jesenski bolšji sejem in tržnica za dojenčke in matere // Nagymaros (20. september 2025)

Naslednji jesenski bolšji sejem in tržnica za dojenčke in matere bosta potekala v Kulturnem centru Nagymaros 20. septembra. Na ta dogodek so dobrodošli vsi, ki jih zanimajo igrače, jesensko-zimska oblačila ter uporabne in neuporabne stvari za novo sezono.

Gardrób // Žirafa Pest (21. september 2025)

Tretjo nedeljo v mesecu, tj. 21. septembra, bo sejem skupnosti Gardrób ponovno osvojil Žirafo Pest. Na sejmu, ki bo potekal med 12. in 16. uro, lahko na prostem, v jesenskem soncu, izbirate med široko ponudbo najboljših oblačil, obutve, torb, nakita in dodatkov.

Szedersorski ulični festival in garažna razprodaja // Sasad Liget (26.–28. september 2025)

Ulica Szedersor v 11. okrožju bo 26., 27. in 28. septembra polna brezplačnega, družinam prijaznega uličnega festivala in bolšjega sejma. Poleg neštetih vznemirljivih programov in presenečenj lahko ta konec tedna na bolšjem sejmu poiščete najbolj kul zaklade.