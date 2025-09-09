8 romantičnih lokacij in programov v Budimpešti za popoln jesenski zmenek

Jesensko listje, šumenje vetra, utrujeni sončni žarki … Jesen vedno ponuja odlično priložnost za malo romantike! In če bi želeli svoj zmenek popestriti z okusnimi prigrizki ali nepozabnimi dogodivščinami, vam pokažemo najboljše lokacije za jesenski zmenek – pa naj bo to vaš prvi ali več.

Noor Budapest

Osupljiva restavracija na budimskem koncu Verižnega mostu vas vabi na kulinarično potovanje: Noor Budapest tihotapi okuse in kulturo Libanona v bližino gradu Buda. Poleg najbolj okusnih libanonskih, halal jedi – lebneh, mutabel, fattoush, falafel – so na jedilniku tudi Noor Gyros in piščančji medaljoni. K eksotičnemu vzdušju prispeva tudi barvit lestenec, ki je popoln dodatek romantični večerji. V Noor se ne splača ustaviti le zvečer, saj ljubitelje kulinaričnih dogodivščin od jutra do večera čakajo kava, baklava, libanonska glasba, širok izbor vodnih pip in pijač!

1013 Budimpešta, Alagút utca 4.

Landventure

Če želite svoj jesenski zmenek popestriti z igrivimi programi, je Landventure pravi kraj za vas! Mestne detektivske misije lahko preizkusite tudi v načinu igre Zmenki, posebni izzivi pa vas bodo zagotovo zbližali. Poleg osnovnih nalog vam bodo tri dodatne naloge za zmenke zagotovile zabavne, osebne in nepozabne izkušnje. Potrebujete le pametni telefon in vaša jesenska pustolovščina se lahko začne: ikonične lokacije in skrivne uganke vas čakajo kadar koli želite, brez predhodnega naročanja. Naj se torej lov na zaklad na prostem začne!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Termalno kopališče Szent Gellért

Eno najlepših secesijskih termalnih kopališč na svetu ob vznožju hriba Gellért vam ponuja sproščujoč oddih. Bleščeča notranjost je okrašena z Zsolnayjevimi mozaiki, marmornimi kipi, okrašenimi okni in skulpturami, a stavba s stekleno kupolo ni le arhitekturna mojstrovina: v termalnem kopališču Gellért vas čakajo številni bazeni, masažna kad, različni tretmaji in masaže. Kot da vse to še ni dovolj, vzdušje kopališča dopolnjuje tudi dih jemajoča panorama donavskega brega! Vstopnice lahko kupite še do 30. septembra, po tem pa bo zgodovinsko kopališče zaradi prenove za daljše obdobje zaprto.

1118 Budimpešta, Kelenhegyi út 4.

Ogled stolpa na Margaretinem otoku

Udeležite se nepozabne pustolovščine v zraku in občudujte prestolnico kot še nikoli: iz ptičje perspektive! Vodni stolp na Margaretinem otoku ponuja odlično priložnost za to, saj služi tudi kot razgledni stolp. Armiranobetonska konstrukcija je bila zgrajena v času razcveta secesije in še naprej navdušuje obiskovalce Budimpešte kot prava arhitekturna mojstrovina. Preplezati morate le 253 stopnic in pred vami se z višine 57 metrov odpre neprimerljiva panorama. Poleg razgleda na Donavo in mesto lahko občudujete tudi pisano jesensko listje – to je romantika v svoji najboljši luči!

1007 Budimpešta, Oder na prostem in vodni stolp Margaret Island 23800/3 ure

Spoon The Boat

Med zlatim septembrskim soncem je terasa Spoon’s eno najbolj romantičnih in navdihujočih prizorišč v mestu: nazdravljanje ob sončnem zahodu, okusen prigrizek ali osvežilni koktajl lahko jesenske popoldneve zlahka naredijo nepozabne. Naj gre za zmenek, srečanje s prijatelji ali malo časa zase, vsak trenutek na terasi Spoon’s dobi novo barvo – v skladu z motom kraja se je tukaj zlahka zaljubiti v Budimpešto. Delavnica Work & Play na krovu je vznemirljiva pobuda, idealna za podjetja, ki želijo svoje ekipe odklopiti od običajnega okolja sejnih sob.

1052 Budimpešta, Vigadó tér, Pomol 3

Bazar Budimpešta

Zelene rastline in mehke luči ustvarjajo intimno vzdušje v skrivnem vrtu, skritem pred vrvežem Dob ulice, Bazaar Budimpešta. To zatočišče v orientalskem slogu v središču mesta ni le restavracija, temveč oazi podoben prostor, kjer narava in oblikovanje tvorita harmonično celoto. Jedilnik se osredotoča na žar na oglje in sezonske sestavine, sladice pa zagotavljajo lahkoten, a nepozaben zaključek večerov. V tej odmaknjeni mestni oazi vas čakajo intimni pogovori, značilni koktajli, okusi z izbranih jedi in večerje ob zvezdnem obsijanju, kjer je vse poskrbljeno za nepozaben večer tudi jeseni.

1072 Budimpešta, Dob ulica 18.

Paradise Shisha Bar

Pravi skrivni nasvet za jesenske zmenke je lahko Paradise Sisha Bar, kjer v osrčju mestnega središča poleg pisanega jedilnika vlada tudi prijetno, intimno vzdušje. Mehke luči, udoben prostor za sprostitev in pikantne, dišeče pipe ustvarjajo posebno vzdušje, kot da bi bili zaviti v toplo jesensko odejo. Poleg pip vas čakajo tudi okusni koktajli, zaradi katerih bo večer resnično nepozaben. Popolna izbira za mlade pare, ki se želijo sprostiti v stilu.

1085 Budimpešta, József körút 23.