Jesenski sijaj in raznolike dobrote vas čakajo na najlepši budimpeštanski gastronomski promenadi

Takoj ko odpadejo prvi listi, se ponavadi zavijemo v toplino doma: toda Margaretin otok v tem času pokaže svoj novi obraz in samo čaka, da se potopimo v jesenske dogodivščine. Po sprehodu obiščite gastronomsko promenado Margaretin otok, ki s prijetnim vrtnim prostorom in raznolikimi programi čaka tudi tiste, ki iščejo sprostitev!

Na promenadi si lahko privoščite poslastico iz ponudbe sedmih restavracij – pa naj gre za romantično večerjo, srečanje s prijatelji ali družino, tukaj boste našli popolno lokacijo za vse.

Dobrote in brezmejna sprostitev

Kje bi lahko bolje začeli kot na Champs Sziget, kjer šport in gastronomija gresta z roko v roki! Z ikonične terase lahko uživate ne le v najbolj razburljivih športnih prenosih, temveč tudi v pogledu na Donavo, pogosto pa lahko uživate celo v koncertih v živo. To ni le govorica, v pubu Stég lahko resnično jeste enega najboljših langošov v Budimpešti – na jedilniku so tudi hamburgerji. Čarobnost vzdušja ruševinskega puba lahko doživite tudi tukaj na leseni terasi, skriti pod listjem.

Zgodnji vstajalci, pozor: Hippi Sziget vas čaka s svežo kavo in prigrizki za začetek dneva. Zbudite se z mestom, začnite dan z neprimerljivo panoramo v oazi ob Donavi! Ni problem, če se pridružite nočnim pticam: DJ-ji zvečer na otoku pričarajo boemsko vzdušje.

Čudežni otok čaka družine z zunanjim trampolinskim parkom, mizami za namizni tenis in namizni nogomet ter plesnimi večeri ob vikendih. Za malčke je na voljo celo peščena plaža, kjer se lahko sprostijo! Če ste se dovolj zabavali, lahko izbirate med ulično hrano, pijačo in bogatim otroškim menijem, ki vas bo napolnil z energijo za nove dogodivščine.

Zvečer si lahko ogledate svoje najljubše filme na brezplačnih projekcijah na velikanski LED steni v pivskem vrtu in vrtnem kinu Paulaner, saj vrtni kino ne more prenehati niti jeseni! Poleg filmov so na voljo tudi ocvrt oslič in bavarske specialitete – gastronomska zgodba o uspehu zagotovljena! Prostor lahko sprejme 600 ljudi hkrati, zato je odlična izbira tudi za prizorišče dogodkov pivski vrt in vrtni kino Paulaner, ki sta prijazna kolesarjem in psom.

Skrivni kotički in največja jesenska zabava

To še ni vse: številne manjše enote prav tako dodajo barvo gastronomski promenadi na Margaretinem otoku. Eden takšnih krajev je italijanska Pizza Puzzle, ki ponuja hrustljave pice, sveže solate, zvit sladoled in točeno pivo, tako da lahko uživate v okusu sproščene sprostitve. Samopostrežna Pizza Puzzle, prijazna psom, je z razlogom postala priljubljena med družinami!

Tudi sladkosnedi ne bodo izpuščeni: v Island Bistru se lahko po sprehodu nagradite z mehurčkastimi vaflji, palačinkami in celo churrosi. Seveda lahko dobrote naročite tudi z Nutello in svežim sadjem – le izberite pametno! Dejstvo, da lahko vse to uživate na strešni terasi s senčnikom, je pravzaprav le pika na i.

Če ste iskali jesensko pustolovščino življenja, ne bi mogli najti boljšega kraja kot Gastronomska promenada Margaretin otok. Letos bo na promenadi tudi kanček Nemčije: Oktoberfest na Margaretin otoku bo od 26. do 28. septembra in od 2. do 4. oktobra!

Na voljo bo vse, kar potrebujete za pravo bavarsko zabavo: vonj po ocvrtih klobasah in svežih presticah v zraku, več kot trideset vrst točenega piva na jedilniku in pristne bavarske skupine na odru. Pristna bavarska izkušnja festivala piva, ki obljublja največjo gastronomsko zabavo jeseni!

Gastronomska promenada Margaretin otok vas v septembru čaka z okusnimi prigrizki in odličnim vzdušjem – poskusite in pobarvajte jesenske dni z novimi barvami na tej čarobni lokaciji!

Gastronomska promenada Margaretin otok

1138 Budimpešta, Margaretin otok