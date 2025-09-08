Novo v Budimpešti: 8 novih krajev za odkrivanje v septembru

Jesen je uradno prišla in v prestolnico prinesla nove barve in okuse. Ne glede na to, ali hrepenite po klasični juhi pho ali nebeškem langošu ali iščete svoj novi najljubši skybar, boste našli možnost za vse!

Slon v kitu

Na bregu Donave v Pešti so opazili slona! Ne tistega z ogromnim trupom, temveč najnovejšo gastronomsko središče na promenadi ob kitu. Ob pogledu na Tehnološko univerzo, Most svobode in hrib Gellért lahko uživate v penečih neapeljskih picah, dimljenih jedeh z žara (hrustljava goveja prsa je obvezna!) in pijačah, pripravljenih iz kakovostnih sestavin, dobrodošli predlogi, kot sta Sörkedd in Spritzza (sredina specialiteta pice Aperol), pa vam bodo pomagali sprostiti se ob reki. Če imate radi mestni vrvež, a vam mir reke ni odveč, je Elefánt pravi kraj za vas!

1093 Budimpešta, Fővám tér 11-12.

Pesti Lángos

Na vogalu zabaviščnega okrožja se je pojavila najnovejša restavracija lángos v mestu: Pesti Lángos, ki ga vodi Sára Hankusz, revolucionira kulturo lángos, gradi na družinskih tradicijah gostoljubnosti, s testom brez mleka in inovativnimi prelivi. Med zlatimi ploščami testa seveda najdete tudi klasično kombinacijo sira in kisle smetane, prava zvezda pa je lángos s koprom in kislo kumaro, ki s svojimi osvežilnimi, kislimi okusi odpira novo dimenzijo v žanru. Sladkoljubci lahko namesto lángosov z Nutello uživajo v božanskih palačinkah in krofih, piko na i pa dodajo še hladna piva!

1074 Budimpešta, Dohány utca 39.

Habibi Skybar

Prvovrstna mestna panorama, orientalsko udobje ter izbor šiš in vodnih pip, ki bi celo prodajalca na bazarju navdušila. Najnovejši član verige Habibi se je odprl na strehi restavracije Gozsdu Udvar in prinaša običajno vzdušje in kakovost s pristno arabsko kuhinjo, širokim izborom koktajlov in spektakularnim vikend plesom trebušnega plesa. Ne glede na to, ali hrepenite po sončnem zahodu s šišo ali eksotični večerji, vas bo Habibi Skybar na čarobni preprogi popeljal v svet Tisoč in ena noč!

1075 Budimpešta, Holló utca 6.

Kavarna Cat Wood

Predstavljajte si, da srkate svilnat kapučino, medtem ko mehke tačke hitijo med mizami. V osrčju Terézvárosa je ta sanjska podoba resničnost: takoj ko vstopite v kavarno Cat Wood, vas pozdravi deset radovednih muck, vsak s svojo osebnostjo in igrivo naravo. Ko se usedete in eden od njih prosi, da bi vam sedel v naročju, vam ne preostane drugega, kot da uživate v neustavljivih koktajlih, nebeških domačih pecivih in predenju, ki ga spremlja božanje!

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 44.

Bian Garden Budimpešta

Nova oaza ulične hrane v Kőbányi vas vsak dan med 16. in 22. uro vabi na nepozabno kulinarično pustolovščino s široko paleto pristnih jedi Daljnega vzhoda, vietnamskimi pop uspešnicami, pisanimi lučkami in pristno izkušnjo skupnega prehranjevanja. Jedilnik sega od klasičnih juh pho do sendvičev bánh mi in pečenih ostrig, del repertoarja Bian Gardena pa so tudi hot pot in meso na nabodalu, ki prikliče vzdušje ulic Hanoja, Hueja in Saigona.

1107 Budimpešta, Szállás utca 21.

Líra Terasz

Simbolni knjižni paviljon na Hunyadijevem trgu, Líra Pont, bo po dolgem premoru ponovno začel delovati pod imenom Líra Terasz, zahvaljujoč Posner Bistru. V prostoru srečanj, obdanem s hladnimi drevesi, poleg Madalovih lastnih praženih kav, Mayerjevih sirupov, brezalkoholnih pijač Balatonic, čajev Steap kombucha in kraft piv pivovarne Szent András poskrbijo za osvežujoč vnos tekočine, gastronomsko izkušnjo pa dopolnjujejo pecivo z divjim kvasom Grumpy Monkey, francosko pecivo in lahke jedi iz Posner Bistra.

1067 Budimpešta, Hunyadi tér

Babszi by MadKinga

Kinga Madarászov bistro z rastlinsko prehrano, Babszi, je svoj sedež preselil iz Pécsa v Óbudo. Ustanoviteljica, ki je občutljiva na gluten in se drži popolne rastlinske prehrane, ovrže stereotipe z okusnimi bombami, kot so zelenjavna nabodala na žaru, parveganski bolonjski ragu ali cmoki brez skute, preliti čez vrat z vanilijevim kokosovim jogurtom. Poleg okolja in našega zdravja lahko s kosilom tukaj prihranimo tudi denarnico: dvohodni dnevni meni stane le 3300 forintov.

1033 Budimpešta, Harrer Pál utca 2.

Goat Bistro

Na budimpeštanskem nebu bruncha se je rodila nova zvezda: Goat Bistro je odlična izbira, če ste ljubitelj celodnevnih zajtrkov, kavnih specialitet novega vala in okusnih koktajlov. Poleg jajc Benedikt, maslenih rogljičkov ali ameriških palačink s slanino, jajci in javorjevim sirupom ponujajo tudi nebeške glavne jedi in slastne sladice: zrezek s krompirčkom, ploščati kruh z lososom in baskovska sirova torta z domačo marelično marmelado čakajo lačne ustnike od srede do nedelje.

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 8.