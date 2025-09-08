Najbolj impresivno prizorišče prestolnice vas vabi na gastronomsko potovanje, s katerim se boste poslovili od poletja

V drugem tednu septembra se bo Budimpeštanski vinski festival, ki obljublja nepozaben program za gastronomske pustolovce, za štiri polne dni preselil na eno najlepših prizorišč v Budimpešti.

V palači Buda bo med 11. in 14. septembrom odmevalo dobro vzdušje, veseli nazdravljanji in kot podton odlična glasba. Nedvomno najuglednejši vinski festival v državi bo tistim, ki bodo v teh štirih dneh obiskali impresivno palačo Buda, ponovno ponudil nešteto doživetij – bodisi gastronomskih bodisi kulturnih.

O vzdušju, ki ga ponuja palača, festivalu, ki oživi znotraj zgodovinskih zidov stavbe, in posebnem vzdušju donavske panorame ob sončnem zahodu ni dvoma; poznamo le malo krajev, kjer se lahko ljubitelji vina dostojanstveno poslovijo od poletja.

Mojstrsko pripravljena gastronomska ponudba

Če je eno gotovo, je to, da se bo letošnji Budimpeštanski vinski festival s svojo nepozabno gastronomsko ponudbo znova zapisal v zgodovino. Na stojnici Tri-Nations Alliance (WineAge) lahko gurmani na primer na vinskem potovanju po Novem svetu doživijo raznolikost vinske kulture treh eksotičnih držav – Avstralije, Južne Afrike in Nove Zelandije.

Poleg tega bo Pomo d’Oro ponujal italijanske okuse, Yama azijske okuse in Byblos libanonske okuse.

Poleg odličnih prigrizkov bodo na mizi tudi odlični prigrizki in vinske rolke: le redki se bodo lahko uprli bogati delikatesni ponudbi BOCCA Gourmet Stories, mednarodnim sirovim in pršutni ploščam SZEGA Market, vrhunskim klobasam Csaba Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra in stopljenim francoskim sirom, ki jih na kruh namaže Raclette by Lili.

Vendar se ponudba tu ne konča, saj bodo na voljo tudi balkanski okusi, prekajeno meso v teksaškem slogu BBQ, vrhunski makroni in bonboni, italijanske pice in sveže pečene dimniške torte Vitéz Kürtős.

Polno ekskluzivnih doživetij

Poleg prekipevajočega vzdušja vinskega festivala in odličnih koncertov bodo v program vključeni tudi lahki profesionalni programi. Degustacija vin na dvorišču Csikós, neformalni in igrivi kviz v interaktivnem vinskem prostoru VinAgora, demonstracije na stojnici Madžarske vinske akademije in intervjuji iz zakulisja z znanimi vinarji v pogovornem programu Kvaterka pa vam bodo pomagali, da se potopite v svet vina.

Za tiste, ki imajo radi vznemirljive nove stvari, priporočamo tudi stojnico VinAgora Explorers, kjer lahko zainteresirani poskusijo odlična vina izjemnih predstavnikov treh različnih vinskih regij.

In kot da to ne bi bilo dovolj, bo vinski festival, ki ima v mislih tudi trajnost in dobrodelnost, ponudil tudi priložnost za okušanje posebnih in ekskluzivnih doživetij, kot je terasa Savoyai Mitiszol. VIP šotor za zabave, kjer gurmanske degustacije in ekskluzivne zabave dopolnjujejo doživetje, ali pa nepozaben nedeljski brunch, ki je zasnovan tako, da pozlati zadnji dan festivala s šampanjcem, neomejeno degustacijo nagrajenih vin in slastnimi jedmi fine dining.

Če ne želite zamuditi te nepozabne gastronomske izkušnje v nobenem pogledu, lahko vstopnice za dogodek kupite na tej povezavi, več informacij pa najdete s klikom tukaj.