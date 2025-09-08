Gastronomska tura po aglomeraciji: 5 kul krajev, vrednih odkrivanja na dosegu roke Budimpešte

Tokrat vam priporočamo najbolj čudovite kraje na dosegu roke Budimpešte, kjer lahko preživite nekaj časa v prijetnem okolju v družbi kulinaričnih pesmi, začinjenih z gastronomskimi doživetji.

Šampanjarsko posestvo Etyek Manor

V Etyeku, znanem tudi kot budimpeštanski vinograd, se lahko potopite v edinstveno izkušnjo ekskluzivne vinske večerje v naravnem okolju, med trtami. 19. septembra bo šampanjsko posestvo Etyek Manor na stežaj odprlo svoja vrata vsem, ki si želijo sončnih zahodov, ptičjega petja in romantične svetlobe sveč. Po izjemni degustacijski večerji, zasnovani z vini in šampanjci posestva, si ne morete želeti ničesar drugega kot ostati v trenutku, ki ga lahko kronate z zdravico pod zvezdami, zahvaljujoč rezervaciji namestitve. Omejeno število vstopnic je mogoče rezervirati na spletni strani etyekikuria.com.

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Restavracija Nádas, Vasad

Vasadov rekreacijski park, ki napolni telo in dušo, je vreden obiska zaradi gastronomskih doživetij. Rekreacijski park in restavracija Nádas s svojimi doživetji v naravi, vzdušjem ob obali ter madžarskimi in mednarodnimi jedmi pričarata neponovljivo vzdušje za družinsko kosilo ali večerjo. Ob čudoviti panorami s pogledom na jezero so na voljo okusne jedi, kot so svinjski file, postrežen s svežim lecsójem, ki uteleša bistvo poletja, počasi kuhana goveja ličnica, prepojena z divjačinsko omako, ali račji bao, po katerem je skoraj obvezno naročiti porcijo skutinih cmokov z malinami in kislo smetano.

2211 Vasad, Monori út 100.

Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Ko ste na izletu v Páty, ni boljše izbire kot družinska restavracija z rustikalnim vzdušjem, Cukorborsó Kertvendéglő. Restavracija, blagoslovljena s čarobnim okoljem, ponuja bogastvo doživetij za vse starosti: medtem ko odrasli uživajo v izvrstnih jedeh, se otroci lahko zabavajo na vrtnem igrišču in v hišici za punčke. Njihov jedilnik vključuje vse od neapeljskih pic, pečenih v krušni peči, do hamburgerjev in domačih glavnih jedi, ki jih je vredno zaključiti s Cukorborsó Somlói galusko.

2071 Páty, Galagonya utca 4.

Pozdravljena Klarissza, Piliscsaba

Najnovejši lokal v Piliscsabi je tako bistro, ki ponuja odlično hrano, kot kavarna, ki obljublja odlično kavo, kjer se je lepo ne le ustaviti, ampak tudi posedati ob okusnem obroku. Pozdravljena Klarissza je našla svoj dom na Templom tér in je odprta vse dni v tednu razen ob ponedeljkih, ter čaka navdušene gastronomske pustolovce, ki bi se radi potopili v izkušnjo sodobnih madžarskih jedi z drugačnim pridihom, v omamljenost značilnih koktajlov in v tisto prijazno in sproščeno, a hkrati posebno vzdušje, ki je bonus k odlični hrani. Pravijo, da po glavnih jedeh ni vredno oditi brez pokušine sladic!

2081 Piliscsaba, Templom tér 9.

Mali Rim, Szentendre

Eden od novih gastronomskih biserov aglomeracije, ki ponuja sladko življenje, je nedvomno Mali Rim. Vse od odprtja ta lokal, ki ni brez mediteranskega vzdušja in okusnih sladic, vabi v Szentendre vse sladkosnede. Posebnost Malega Rima ni nič drugega kot nebeški tiramisu, ki ga lahko okusimo v tradicionalni, osvežilni sadni, pistacijevi in veganski različici, poleg odlične italijanske kave. Z Malim Rimom se je grižljaj Italije nedvomno preselil v mesto slikarjev, kamor bi moral vsak ljubitelj tiramisuja vsaj enkrat poromati. 2000 Szentendre, Kucsera Ferenc utca 15.