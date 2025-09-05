Senzacionalne novinarske fotografije prikazujejo svetovne dogodke na letošnji razstavi World Press Photo

Letos si lahko med 26. septembrom in 9. novembrom v Biodomeu znova ogledamo najbolj šokantne in navdihujoče podobe vojne, kriz in človeške vzdržljivosti.

Budimpešta je ponovno dom najboljših novinarskih fotografij na svetu, saj se 26. septembra v Biodomeu odpira razstava World Press Photo 2025, najbolj spoštovana in vplivna razstava v mednarodnem fotoreporterskem poklicu. World Press Photo vsako leto od leta 1955 nagrajuje najmočnejše, najinformativnejše in najnavdihujoče fotoreportaže.

Na natečaj leta 2025 je bilo poslanih skupno 59.320 slik, ki jih je prispevalo 3.778 fotoreporterjev iz 141 držav; neodvisna žirija je izbrala najboljša dela v treh kategorijah. Fotografije, razstavljene na razstavi, raziskujejo najbolj pereča vprašanja današnjega sveta, vključno s konflikti, političnimi krizami, podnebnimi spremembami, migracijami, družinskimi zgodbami in divjimi živalmi.

O fundaciji World Press Photo

Fundacija World Press Photo je globalna platforma, ki povezuje novinarske fotografe, dokumentarne fotografe in svetovno javnost prek zaupanja vrednega pripovedovanja zgodb. World Press Photo je leta 1955 ustanovila skupina nizozemskih fotografov, ki so želeli svoje delo predstaviti mednarodnemu občinstvu prek tekmovanja World Press Photo. Od takrat je tekmovanje World Press Photo postalo eno najprestižnejših tekmovanj na svetu. Fundacija World Press Photo je ustvarjalna, neodvisna, neprofitna organizacija s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. Pomembne dogodke prinaša milijonom ljudi.

Tekmovanje deluje v šestih regijah – Afriki, Aziji, Evropi, Severni in Srednji Ameriki, Južni Ameriki ter Jugovzhodni Aziji in Oceaniji. Prispevki se ocenjujejo in nagrajujejo v regiji, kjer so bile fotografije in zgodbe posnete, vsaka regija pa ima tri kategorije: posamezne slike, fotoreportaže in dolgoročni projekti.

Te kategorije sprejemajo prispevke, ki dokumentirajo novice o dogodkih, incidentih in njihovih posledicah ter družbena, politična in okoljska vprašanja ali rešitve. Leta 2025 je bilo nagrajenih 42 fotografov iz 31 držav.

Svoboda tiska je po vsem svetu vse bolj ogrožena. Leta 2024 je bilo po vsem svetu ubitih najmanj 103 novinarjev, kar je najbolj smrtonosno leto, odkar je Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) pred več kot tremi desetletji začel spremljati smrti novinarjev.

Resnica potrebuje očividca in prav tukaj ima World Press Photo veliko vlogo, saj predstavlja pomembne dogodke, izobražuje novinarske fotografe in javnost ter brani svobodo tiska.

Letošnje spremljevalne razstave

Kot vsako leto si bodo obiskovalci razstave World Press Photo lahko ogledali spremljevalno razstavo, letos pa si bodo namesto običajne lahko ogledali kar tri.

Razstava Budimpešta 75 obeležuje petdeseta leta prejšnjega stoletja s sodobnimi Fortepanovimi slikami in filmskimi novicami, ki obeležujejo dejstvo, da je bilo upravno območje Budimpešte ustanovljeno pred 75 leti, leta 1950. Razstava Jelle Krings: Železni možje predstavlja vojno, ki divja v Ukrajini, z vidika železniške skupnosti, razstava z naslovom Voda pa opozarja na zaščito Donavske nižine, saj se v njej skriva eden največjih rezerv pitne vode v Evropi. Več informacij: worldpressphoto.org