Gledališče Erkel odpira svojo prvo sezono z veličastnim zgodovinskim muzikalom

Prve izkušnje na poseben način pospešijo naš srčni utrip: pa naj bo to prva ljubezen, čarovnija prve zvezde utrinka, toplina prvega doma ali celo žarki prvega spomladanskega sonca, ki prebijajo zimo. Tudi slikovna kampanja gledališča Erkel je bila navdihnjena s temi srečnimi trenutki, saj bo prva sezona prenovljenega gledališča polna nepozabnih prvih izkušenj! (x)

»Prvi utrip« ni le kampanja: je resnično poslanstvo, ki slavi vesele mejnike, velike in majhne. Zato je gledališče Erkel umetnike, ki so se pridružili njegovi ekipi, prosilo, naj delijo svoje prve trenutke: prvo kavo dneva, rojstvo prvega otroka ali celo ljubezen prvega psa. Gledališče v tem duhu odpira svojo sezono – in zdaj ste na vrsti vi, da doživite svojo prvo izkušnjo v gledališču Erkel!

To lahko storite že 19. septembra, saj prihaja Prestol – Misija Matthiasa Hunyadija! Spektakularni muzikal popelje občinstvo v obdobje madžarske zgodovine med letoma 1456 in 1458, od smrti Janeza Hunyadija do Matijevega kronanja. Avtentično vzdušje na odru je zares edinstveno z gibljivimi slikovnimi efekti. Vzdušje hollywoodskih pustolovskih filmov zagotavljata avtorja – Vajk Szente in Attila Galambos – ter glasba Leventeja Juhásza!

Zgodba se začne leta 1456, ko smrt Janeza Hunyadija obrne celotno državo na glavo. Matijeva Hunyadi se mora spopasti s to kaotično situacijo, pred očmi mladeniča pa je le en cilj: pridobiti krono. Izdaja, maščevanje, strast, ljubosumje in različni odtenki človeške šibkosti se pojavijo tudi v zgodbi Prestol, v kateri ni na kocki le usoda krone, temveč tudi Matijeva sreča.

Uvodna igra gledališča Erkel se začne natanko tam, kjer se je končala uspešna madžarska serija. Zaplet, zarota, bitka pri Nándorfehérvárju in seveda kronanje Matjaža – v nenavadni režiji, s filmskim zapletom in ganljivo glasbo. Pred vašimi očmi se odvijajo najbolj burna leta madžarske zgodovine, kot še nikoli!

Sodelujte na zgodovinskem potovanju in si privoščite prvo izkušnjo gledališča Erkel! Več informacij in spletni nakup vstopnic sta na voljo na spletni strani gledališča Erkel s klikom tukaj.