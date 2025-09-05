Dunajske dobrote v Budimpešti: Kraji, kjer lahko poskusite ikonične cesarske dobrote

Sladka zapuščina monarhije še danes krasi ulice Budimpešte: krhko testo, hrustljave čokoladne plasti, goste marmelade in nebeški koščki oreščkov prikličejo eleganco cesarskega dvora. Prepustite se pristnim dunajskim sladicam in pustite, da vam vzvišene sladične kompozicije pričarajo potovanje skozi čas na krožniku!

Ciserschmarrn

Kaj bi bolje začeli seznam kot z nekronanim kraljem cesarskih sladic! Mnogi ljudje sploh ne vedo, da se avstrijski Cisesarschmarrn bistveno razlikuje od smarrna, ki prihaja z madžarskih krožnikov. Naši sosedje namesto iz zdroba pripravljajo najljubšo sladico Franca Jožefa iz debelega, zračnega testa za palačinke, ki ga postrežejo narezanega na večje kose in nato prelijejo čez vrat s slivovo ali jabolčno omako. Seveda so rozine obvezne! Če želite poskusiti dunajsko različico, sta v Budimpešti dva kraja, kjer lahko uživate v tej poslastici: Kaiserin, restavracija z drobtinami Cisesar z veliko začetnico, in Paulaner Sörház, kjer lahko uživate v poslastici v pristnem pubskem vzdušju.

Sacherjeva torta

Simbol dunajskih slaščic verjetno ne potrebuje posebne predstavitve. Ni naključje, da je pred hotelom Sacher na Dunaju, ki je glavni ponudnik te torte, vedno neskončna vrsta – kdo bi se lahko uprl slastnemu triu: bogatemu čokoladnemu biskvitu, mareličnemu džemu in sijoči temni čokoladni glazuri! Dobra novica je, da vam ni treba romanti v avstrijsko prestolnico, če si zaželite rezino Sacherjeve torte: ta čokoladni čudež pripravljajo tudi enote častitljive slaščičarne Auguszt, budimske najljubše slaščičarne Daubner, slaščičarne Művész Kávéház na ulici Andrássy ut, slaščičarne Nándori in mojstri slaščičarne Cziniel, ki se zdaj ponaša z dvema trgovinama!

Štrudel

Kuhinje mnogih narodov imajo štrudelj za svoj ponos, vendar je neizpodbitno, da Avstrijci pripravljajo eno najbolj priljubljenih različic. Jabolčni zavitek z nadevom iz jabolk, rozin in cimeta, z debelejšo, mehkejšo plastjo testa kot madžarski zavitek in najpogosteje prelit z vaniljevim sladoledom, navdušuje sladkosnede po vsem svetu. Vemo, da babica pripravlja najboljše, če pa želite preizkusiti nove kombinacije okusov, ne boste razočarani nad čudovito izbiro zavitkov v Első Pesti Rétesház (Hiša zavitkov), Rétesbolt Anno 1926 in Monarchia Rétesház!

Kuglóf

Ta drobljiva poslastica je obvezna za počasno vikend jutro. Čeprav je, tako kot pri zavitku, izvor kuglófa sporen, ima v avstrijski gastronomiji vidno mesto – in to ne po naključju, saj njegov razkošni videz morda prekaša le njegov okus. Sladki, bogato namazani z maslom, se lahko razlikujejo na nešteto načinov, v njem pa se skoraj vedno skrivajo rozine. V Budimpešti je celo restavracija, poimenovana po njej: v Kuglóf Bisztró na Piarista köz ga postrežejo kot hišno priljubljeno jed, nebeški marmorni kuglóf pa lahko najdete tudi v trgovinah Auguszta Cukrászde.

Kardinalski rez

Kardinalski rez je pravi biser dunajskih slaščic: lahka, puhasta torta s svojimi izmenjujočimi se plastmi meringue, plastmi biskvita in sadja razglaša brezčasno eleganco. In zakaj se imenuje kardinal? Nekateri pravijo, da ime dolguje rdeči in beli barvi, ki sta podobni oblačilom katoliških kardinalov. Drugi pravijo, da si je vzdevek prislužil s svojo prefinjenostjo. Kakor koli že, ta razkošna sladica bo zagotovo pritegnila vaš pogled in ponudila čudovito izkušnjo za vaše brbončice! To posebno poslastico lahko naročite tudi v Erdős és fíai Cukrászda v 11. okrožju ali v trgovini Pataki Cukrászda v gorah.

Vaniljev rogljiček

Dišeči majhen piškotek je prava zvezda prazničnega časa in skoraj ni gospodinjstva brez vanilijevega rogljička v škatli za božične piškote. Zgodovina te značilne oblike poslastice je prav tako polna vznemirjenja: pravijo, da naj bi oblika polmeseca simbolizirala zmago nad Turki. Poleg tega je bila vanilija takrat obravnavana kot prava zanimivost, zato je bil majhen kolaček sinonim za razkošje. Dobra novica je, da ga v Budimpešti ne dobite le za božič! Vanilijeve rogljičke – ali Vanillekipferl – lahko najdete vse leto v impresivni kavarni Gerbeaud, v čudoviti darilni škatli, posute z vanilijevim sladkorjem – tako kot piše v veliki knjigi.