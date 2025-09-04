Ferencváros praznuje z brezplačnim kulturnim festivalom v septembru

Jesen je komaj prišla, prvi vikend v septembru pa se lahko že potopimo v pisan program na Bakátsovem trgu, saj prihaja težko pričakovani 10. festival Bakáts s še boljšimi koncerti in predstavami!

Festival Bakáts je največji kulturni dogodek v 9. okrožju. Ob tem bo Ferencváros med 5. in 7. septembrom postal prostor srečanj z izjemnim vzdušjem.

Brezplačni festival na prostem vabi vse, ki se želijo v teh treh dneh sprostiti v edinstvenem okolju s prijatelji, družinskimi člani ali celo sami. Prvi vikend v septembru boste imeli priložnost sodelovati v fantastičnih koncertih, literarnih pogovorih, izobraževalnih predavanjih, razstavah in sprehodih po lokalni zgodovini.

Za raznoliko glasbeno ponudbo in odlično vzdušje skrbijo izjemne skupine in izvajalci, kot so Csaknekedkislány, kvartet Barabás Lőrinc, The Qualitons, Dakh Daughters, L.A. Suzi, Kalap Jakab, na oder pa bo stopil tudi Simfonični orkester MÁV.

Bakáts Feszt ponuja nepozabne programe za mlade in starejše, vključno s projekcijami kratkih filmov, ki vas vabijo v bunker Bakáts, na voljo pa bodo tudi ogled cerkve, tečaj kreativnega pisanja z Mártonom Simonom, fotografska razstava, slam poezija, zgodovinski sprehod, 6. septembra pa bo predvajan film KIX.