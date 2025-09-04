7+1 edinstvena razstava septembra 2025, ki bo obarvala jesenske tedne

Na naše največje veselje bodo pisane razstave v dneve babijega poletja pretihotapile tudi kulturne dogodivščine. To jesen bodo v središču pozornosti pomembna družbena vprašanja, ženske energije, ljudska umetnost, moda in celo svet knjigoveštva: predstavili bomo najboljše razstave, da boste imeli nekaj, s čimer se boste lahko napasli!

Fortepan ABC + AI // Galerija Kieselbach (do 19. septembra 2025)

Nova razstava Galerije Kieselbach, ki temelji na prvem delu Tamásija Miklósa Fortepana, ABC, nas popelje v svet srečnega miru in hkrati sodobne tehnologije. Veseli trenutki in dramatični prizori, ki se pojavljajo na Fortepanovih fotografijah, niso več le retro potovanje skozi čas, digitalizirane slike dobijo novo življenje, saj jih umetna inteligenca uporablja in poustvarja. Toda kako drugače bomo zaradi nove tehnologije videli svojo preteklost? Razstava predstavlja 95 zasebnih fotografij, ki ohranjajo dolgo izgubljene sodobne napise, kot so propaganda s svastiko, neonski napisi in grafiti, ki jih spremljajo duhovite razlage Miklósa Tamásija. Nekatere slike se premikajo ali pa se zdi, da oživijo s pomočjo umetne inteligence, kar ustvarja edinstveno razstavno izkušnjo.

»Nihče ne dvomi o mestu moških v revoluciji« // Budimpeštanska galerija (do 5. oktobra 2025)

Skupno delo več kot 160 žensk iz 19. stoletja zavzema svoje upravičeno mesto v Budimpeštanski galeriji: prvotno 70 kvadratnih metrov velika preproga s cvetličnim vzorcem se seli iz skladišča Umetniške zbirke MTA v sodobni razstavni prostor. Edinstvena preproga je veliko več kot zgolj dekorativni element: je pravi spomenik, ki je hkrati politična izjava in odtis prepletenih življenjskih poti. Edinstvena razstava ponuja vpogled v zgodovino preproge, skupaj z vsemi njenimi plastmi pomena, hkrati pa primerja mojstrovino z deli iz 19. stoletja in sodobnimi, madžarskimi in mednarodnimi deli.

ENNYIKE? – 25. razstava javnega dobrega počutja ARC (12. september – 12. oktober 2025)

Največja razstava javnega dobrega počutja v državi, razstava panojev ARC, ki vsako leto sproži na stotine misli, pogovorov in debat, bo potekala že 25. leto. Med 12. septembrom in 12. oktobrom bo na svoji običajni lokaciji, v parku Bikás, predstavila najbolj vznemirljiva dela plakatov leta, ki analizirajo družbene procese. Dela na letošnji razstavi s podnaslovom Ennyike? se vsa vrtijo okoli vprašanja, kam je Madžarska prišla v 25 letih.

Ljudska moda – Moda je folklora // Hiša tradicije (do 30. oktobra 2025)

Po poletnem premoru bo svoja vrata ponovno odprla zelo uspešna razstava Hiše tradicije Ljudska moda – Moda je folklora. Vse na posebni razstavi se vrti okoli edinstvenega sveta madžarske ljudske umetnosti in mode, občudovali pa boste lahko redke tekstilije iz hiše, zasebnih zbirateljev in muzejev – skoraj 150 unikatnih oblačil in dodatkov, vključno z večerno obleko Márte Sebestyén in ikoničnimi kosi Katti Zoób! Ljudska umetnost in modna zgodovina gresta z roko v roki, osupljivo avtentična razstava pa ponuja vpogled v njuno simbiozo. To jesen boste težko našli bolj trendovski program!

Razstava World Press Photo // Biodome (26. september 2025 – 9. november 2025)

Budimpešta bo znova gostila najboljše svetovne novinarske fotografije, saj se bo 26. septembra odprla razstava World Press Photo 2025, najbolj spoštovana in vplivna razstava mednarodnega fotoreporterske stroke. World Press Photo vsako leto od leta 1955 nagrajuje najmočnejše, informativne in navdihujoče fotoreportaže. Do 9. novembra si lahko v Biodomeu ogledate najbolj šokantne in navdihujoče podobe vojne, krize in človeške vzdržljivosti.

Vidno nevidno // Madžarski muzej naravne zgodovine MNMKK (do 1. januarja 2026)

Kralje večne teme osvetljuje svetloba, nevidna človeškemu očesu – osupljive fotografije Ágnes Berentés so končno prispele v prestolnico! Na razstavi Vidno nevidno osvetljene plošče, izdelane iz UV-fotografij, vodijo radovedne oči v madžarske rudnike in jame, vse v temnem prostoru. Bleščeči minerali se svetijo v ultravijolični svetlobi, nekateri pa so videti, kot da bi ravnokar občudovali zvezdnato nebo. Na posebne fotografije se odzivajo tudi živa bitja, fluorescentne gobe in netopirji, 26 mineralov pa si lahko ogledate celo od blizu!

Gottermayerjeva galaksija // Vila Ráth György (do 11. januarja 2026)

V vili Ráth György je zdaj vse v znamenju knjig: začasna razstava Gottermayerjeve galaksije ponuja vpogled v čudoviti svet umetnikov, ilustratorjev, založnikov in knjigovezcev. Razstava Muzeja uporabnih umetnosti MNM KK združuje vse to z umetnostjo tradicije in mehanizacije, saj se je knjigovezarska delavnica naslovnega umetnika Nándorja Gottermayerja ponašala z najsodobnejšimi orodji svojega časa. Ni čudno, da je njegovo ime sinonim za madžarsko knjigovezništvo, njegova dela pa so dosegla celo Vatikan! Na razstavi, ki je poklon temu edinstvenemu poklicu, si lahko ogledate tudi rekonstrukcijo mojstrove delavnice in redke vezave.

+1 RÓTH160: Muzej je odprt! // Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha (6. september 2025)

6. septembra bo Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha po poletnem zaprtju ponovno odprla svoja vrata, vstop na razstave pa bo ves dan prost. Poleg tega vas čakajo vodeni ogledi, družinska delavnica in večerni koncerti! In to je šele začetek, otvoritev je prvi večji dogodek spominskega leta RÓTH160, a kasneje se pričakujejo še nadaljnji zanimivi programi.