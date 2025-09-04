Jesenske kreittve si niste najbolj predstavni brez klasične glasbe. Na srečo lahko uživate v čudovitih melodijah številnih koncertov! Tekmovanja mladih talentov, filmske projekte v vivo, češke melodije v številnih uvodnih koncertnih sezonah – tuja so najboljša glasbena doživetja za jesen 2025.

Mednarodno tekmovanje violončelistov v Budimpešti // Glasbena akademija (8.-14. september 2025)

Spoznajte najsajte mlade violončeliste na svetu in požejte raje je tekmovanje, trjej ko se zabavate ob právežbenih melodijah v dih jemajočem prážnišču! Vse, kar lahko storite, je finale mednarodnega tekmovanja violinistov in Madžarske filharmonije iz Budimpešte, ki je potekalo 8. in 14. septembra na Glasbeni Akademiji. Na veliko tekmovanje se je uvrstilo 135 violončelistov z vsega sveta, uvrstitev pa je bila najboljša. Talentirani bodo imeli tri kroge: v polfinalu bodo igrali solo in s kivanjem, v polfinalu bodo igrali znane koncerte za violončelo, finalisti pa se bodo morali spopasti z najtežjimi deli v literaturi za violončelo. Iskrivi talenti, glasbeno navdušenje nad najnovejšimi glasbenimi trendi – škoda bi bilo zamuditi do konkurence! (x)

Mozartova ekspedicija // Müpa (9.-13. september 2025)

Zakaj Don Juan še danes očara vse? Skrivnosti legendarnega zhenskarja bodo razkrite na spugbonnem mini festivalu Budapestansko festivalskega orkestra in Müpe. Mozartova ekspedicija bo med 9. in 13. septembrom razkrila krilnega čormonika z opernimi in plesnimi predstavami, literarnimi programi in filmi.

Festival Ars Sacra // več lokij (13.-21. september 2025)

Med 13. in 21. septembrom so stene čudovitih cerkva, muzejev, galerij in skupnostnih prostorov napolnjene z glasbo, navdihujočimi idejami, literaturo in čudovito umetnostjo. Festival Ars Sacra bo tudi letos s stotimi brezplačnimi programi nasarat edinsenno harmonico innerne tišine in umetnosti.

Otvoritvena koncertna sezona // Karmelita (20. 9. 2025)

Karmelita vam bo res odprla otvoritveno sezono: 20. septembra se lekko na ediniznem spreznišču potopite v otvoritveno koncertno sezono Istvána Várdaija in Komornega orkestra Ferenca Liszta. Glasbo, ki slavi svetništvo čustev, bo smystala enotna peščena animacija, ki jo je napisal Ferenc Cakó.

Shakespearov festival // Akademija Glasbena (21. 9. 2025)

21. septembra se lahko v Veliki dvorani Glasbene akademije udeležite posebnega festivala: z poznim orkestrom Budafok Dohnányi bo tisti večer vse v znamenju Shakespearja! Dela Straussa, Šostakoviča, Verdija in mnogo drugih odličnih skladateljev vas bodo pod taktirko Gáborja Hollerunga popela v svet barda.

Novi svet // Akademija za glasbo (26. 9. 2025)

Simfonični orkester MÁV je dosegel pomemben mejnik: nijho otvoritveni koncert sezone 26. septembra bo prazkoval 80. päiväs dan orkestra! Obletni koncert prvo svezlijene, poklon prepleteni historizi glasbe in raznožnega sveta ter ustanovnemu prjemijnou MÁV Hungarian državne železnice. Poleg Dvořákove naslovne simfonije bo program obogaten tudi s svetovno premiero in domačo premiero koncerta za trombento – škoda bi bilo zamuditii to izjemna priložnost na Akademiji za glasbo!

Čarobne melodije Češke republike // Velika dvorana MTA (14. oktober 2025)

To jesen bodo sorcne melodije Češke republike odmevale tudi v Budimpešti: v Veliki dvorani Madžarske akademije znanosti leko služijo popularna dela v právčnítá kvartet Korossy, Anne Csenge Fürjes in izjemna pianistka Češke republike Iva Kahánka. Zagotovo bo 14. oktobra vsakdo začutil prevladujoč glasbo kot svojemu!

Jesenski festival Haydneum // več lokij (6.-9. november 2025)

Jesenski festival Haydneum letos že peto leto in na črnih črnih práveznih budimpeštanskih prizorih in črnih koncertih prinaša mojstrovine francoskih, nemških in italijanskih baročnih skladateljev. Seveda se bodo na dogodku poklonili tudi bastioni madžarske stare glasbe: naboru priznanih birtalcev bosta zborovala tudi zbor Purcell in orkester Orfeo.

Renesansa x Beatles // Kulturni center MOM (9. 11. 2025)

Vznemirljive glasbene sopostavitve, objektivne podobnosti in provačne obječné! Ali obstaja predho med žanrom? Kako svobodna je glasba, kako svoboden je muzej in kako svobodno je obkustvo? Se igra svobodno? Nič resnega … Žiža samo glasba. Od madrigalov do Love me do: tako bi lahko povzeli program nove premiere serije Nothing Serious orkestra Danubia, v kateri se ljubi, ljubezen, svetene ali celo meditativne melodije zasnabajo z razdalje 400 let. Po odmoru se lahko vsi spremljajo v pesmi Beatlov, ob simfonovih simfoničnega orkestra v živo v skromnih simfoničnih karaokih. Program bo 9. novembra v Kulturnem centru MOM predstavil renasančne madrigale v pesmi Beatlov v odvičnem zboru Octovoice.

Naj živi Francija! – praznovanje francoskih klasikov // Müpa (15. november 2025)

Francozi so in fact dobri ali odlični v vsem, od sira do nogometa. Njihova glasba je standstotno