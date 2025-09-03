Kelenföldski zakladi: 7 krajev, ki vam bodo pomagali bolje spoznati raznoliko okrožje

Močvirnato, zamočvirjeno območje Kelenfölda, ki je nekoč veljalo za poplavno ravnico Donave, je bilo dolgo časa nenaseljeno, nato pa so se tu v 19. stoletju pojavili prvi prebivalci. Okrožje, ki je od takrat doživelo številne spremembe, je danes postalo najbolj naseljeno v prestolnici. Tukaj nas čakajo arhitekturni zakladi, nešteto možnosti programa in nebeške dobrote!

Park Bikás

Park Bikás, ki vsako leto gosti javno razstavo ARC, služi kot prava oaza med ogromnim številom panojev 11. okrožja. Njegovo hribovit, zelen prostor je ugoden za ljubitelje športa, saj različna športna igrišča (streetball, petanka, nogomet) in fitnes oprema na prostem pomagajo premikati vsak centimeter našega telesa. Medtem ko nas bo Jónás Craft Beer & Food v parku raje vznemiril s svojim à la carte menijem in pivi iz majhnih pivovarn.

Elevenpark

V drugem nadstropju centra Újbuda se nahaja prvo in s 3000 kvadratnimi metri največje notranje igrišče v državi, kjer se lahko mladi in stari resnično igrajo skupaj. Tudi odrasli lahko preizkusijo večino igralnih elementov, tako da se lahko vsa družina povzpne visoko po plezalnih stenah ali se spusti po drsnem pustolovskem gradu. Če postanemo lačni zaradi velike igre, nam ni treba daleč, saj vas čaka Elevenpark Bistro z menijem, primernim za otroke.

1117 Budimpešta, Hengermalom út 19-21.

Trampolin park Cyberjump

Če želimo dvigniti kardio trening na novo raven ali pa le porabiti odvečno energijo na bolj pustolovski način, lahko vse to storimo v Budi na 3000 kvadratnih metrih. 16 različnih prog trampolinskega parka in številni interaktivni elementi vabijo tako otroke kot odrasle, da divje skačejo. Med premetoma pa energijo zagotavlja bife prizorišča.

1117 Budimpešta, Hengermalom út 19.

Fonó Budai Zeneház

Fonó, ustanovljen leta 1995, si že 30 let prizadeva predstavljati madžarsko in mednarodno ljudsko glasbo, ljudski ples, jazz in različne svetovne glasbene trende. Njihov repertoar vključuje plesne dvorane, koncerte, predstave in otroške programe, ki lahko očarajo tudi tiste, ki jih tematika manj zanima. Poleg vsega tega Fonó Kávézó, ki deluje tudi kot založba, vsakomur ponudi gastronomijo Karpatske kotline.

1116 Budimpešta, Sztregova utca 3.

Elektrarna Kelenföld

Eden najlepših primerov budimpeštanskega art decoja se nahaja v Kelenföldu, kjer je leta 1914 začela obratovati elektrarna Kelenföld. Za oblikovalsko delo se lahko zahvalimo Kálmánu Reichu in Virgilu Borbíróju, za uvedbo elementov art decoja in Bauhausa pa Borbíróju. Elektrarna, ki se je takrat ponašala z najnaprednejšimi tehnikami na svetu, ni več odprta za javnost, a enkrat letno, med Nočjo elektrarn, si lahko vsi ogledajo impresiven stekleni strop njene stikalne sobe.

1117 Budimpešta, Vízpart utca 4.

Valjčni mlin Budai

Valjčni mlin Budai, nekoč zgrajen kot predzadnji akter v svetovno znani budimpeštanski mlinski industriji, si je zamislil oče armiranobetonske gradnje, Szilárd Zielinski. Torej, v stavbi, ki je bila zgrajena leta 1909 ali 1911 in velja za enega najdlje delujočih mlinov v Budimpešti, ki je mlel vse do leta 2015, je bila uporabljena francoska tehnologija. Leta 2025 je bila stavba po zaslugi Valya oživljena in od 29. avgusta bo gostila še eno neverjetno serijo programov.

1117 Budimpešta, Hengermalom út 51.

Okusna picerija in restavracija

Okusna picerija in restavracija je odgovorna za sladko življenje v Kelenföldu, kjer sanjska ekipa gnete, razteza in peče neapeljske pice s strastjo, ki bi Italijanom zamerila njihove recepte. Vsaka od teh je skoraj neponovljiva, saj so ustvarjene na podlagi njihovih edinstvenih receptov. Med okroglimi, nebeškimi čudesi lahko najdete tudi sočne burgerje, solate in sladice iz govedine Angus.

1119 Budimpešta, Etele ulica 57.