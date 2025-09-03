7 odličnih vodenih sprehodov po Budimpešti, ki bodo v prvi jesenski mesec vnesli vznemirjenje

Ko zadušljiva poletna vročina pojenja, prvi jesenski mesec ponuja številne odlične priložnosti za daljši jesenski sprehod. Izberite med našim naslednjim priporočilom, kjer vas poleg prijetnega sprehoda čakajo tudi doživetja!

200 let stare zgodbe o Pešti

6. septembra se lahko odpravite nazaj v čas z vodenim sprehodom. Če vas je vedno zanimalo, kaj se je iz starega mestnega jedra Pešte ohranilo za potomce, potem je ta program kot nalašč za vas! Najstarejše stavbe v Pešti se bodo na ta dan odprle za javnost in pokazale svoje vsakdanje zgodbe, za katere se je mislilo, da so pozabljene. Tokrat lahko vstopite skozi vrata restavracije, stanovanjske hiše, cerkve, vojašnice in palače, ki je bila spremenjena v bordel.

Datum sprehoda: 6. september 2025

Sprehod po lokalni zgodovini v eksperimentalnem stanovanjskem naselju Budafok

V soboto, 13. septembra, od 10. ure dalje se lahko na posebnem sprehodu seznanite z zgodovino eksperimentalnega stanovanjskega naselja Budafok. Sprehod po lokalni zgodovini, ki se začne ob 10. uri, bo vodil arhitekt Zoran Vukoszávlyev in predstavil to stanovanjsko naselje, ki ga mnogi imajo za utopični eksperiment ali slabo razumljen model. Na srečo sprehod ne bo pustil neodgovorjenih vprašanj, kot je, kaj je ustvarilo ta poseben arhitekturni in sociološki model?

Datum sprehoda: 13. september 2025

Obisk palače Csekonics – plemenit življenjski slog na mizi

13. in 20. septembra bo osupljivo lepa palača Csekonics na stežaj odprla svoja vrata udeležencem vodenega sprehoda Imagine. Kdor je bil tukaj, ne bo nikoli pozabil neprimerljivega razgleda, mojstrskih detajlov in elegantne lahkotnosti prostorov. V teh dveh dneh boste imeli priložnost, da se potopite v skrivnosti stavbe med 90-minutnimi sprehodi, ki se začnejo vsako pol ure, kjer nekoč potekajo razkošni večeri, danes pa snemanja hollywoodskih filmov.

Datum sprehoda: 13. in 20. september 2025

Zeliščni ogled v Mocsárosdűlőu

14. septembra vas v Mocsárosdűlő vabi vznemirljiv ogled. Na tem 3-urnem gozdnem ogledu lahko udeleženci programa pridobijo osnovno znanje o prepoznavanju divjih zelišč, njihovem pravilnem nabiranju, predelavi in uporabi. Ogled se začne ob 9.30, zaradi postopnega napredovanja pa ga lahko opravijo tudi starejši. Vsekakor priporočamo vremensko primerna pohodniška oblačila, fotoaparat in zvezek!

Datum sprehoda: 14. september 2025

Hvalni sprehod

19. septembra si lahko v okviru festivala Ars Sacra ogledate ruševine samostana in cerkve klaris v Óbudi, kjer se lahko naučite tudi več o zgodovini klaris v Óbudi, skrivnostih dolgega življenja njihove ustanoviteljice, kraljice Elizabete Piast, in njenih mecenskih dejavnostih. Na brezplačnem, a z obvezno registracijo trajajočem 90-minutnem sprehodu lahko izveste tudi, zakaj Péter Zichy leta 1712 redovnicam ni dovolil vrnitve v Óbudo.

Datum sprehoda: 19. september 2025

Meščanski sprehodi – Márai Buda

V soboto, 20. septembra, se lahko ob 125. obletnici rojstva Sándorja Máraija odpravite na poseben tematski mestni sprehod. Med programom se lahko seznanite z življenjem priljubljenega pisatelja v Kristinavárosu, pa tudi z lokacijami, ki so imele odločilno vlogo v njegovem življenju in delu. Pot vodi od trga Bécsi kapu tér do kulturnega centra Sándor Márai, mimo promenade Árpád Tóth, Granitnega stopnišča in nekdanje kavarne Philadelphia.

Datum sprehoda: 20. september 2025

Po stopinjah nevarnih razmerij

V soboto, 20. septembra, bodo razkrite zahrbtne skrivnosti stoletne zgodovine prestolnice. Tokrat bo vodeni sprehod Korzózz Velünk! osvetlil prepovedane ljubezni, nezvestobo, zahrbtne prijatelje in grešne razmerja. Na sprehodu po središču mesta se lahko odpravite nazaj v čas in dobite odgovore na vprašanja, kot so s kom je prvi premier preživel svojo zadnjo prosto noč, ali se je dovoljeno poročiti v morilsko družino in kje je živela peštanska vrtnica?

Datum sprehoda: 20. september 2025