5 odličnih in barvitih programov v Budimpešti, ki vas bodo spravili v dobro voljo za judovsko novo leto

Letos bo judovsko novo leto padlo šele konec septembra, vendar vas že od začetka meseca čakajo vznemirljivi programi s poudarkom na judovski kulturi.

Ulica Sálom (7. september 2025)

Za evropski dan judovske kulture ne bi mogli najti boljšega programa kot festival sodobne judovske kulture in umetnosti na ulici Sálom! 7. septembra bo ulico Csányi poživile instalacije in programi: otroci bodo uživali v kvizu, vrtcu in branju pravljic, odrasli pa v literarnem salonu, gledališkem pogovoru Alinde Veiszer in celo vodenem ogledu med 10. in 18. uro. Preizkusite se v hebrejski kaligrafiji in ne zamudite vezave knjižic!

Judovski kulturni festival (7.–18. september 2025)

Med 7. in 18. septembrom bodo najizjemnejši predstavniki judovske kulture že 27. po vrsti deležni stoječih ovacij – tudi letos vas čaka Judovski kulturni festival! Sinagoge bodo polne koncertov, gledaliških predstav, literarnih večerov in pogovornih oddaj domačih in mednarodnih izvajalcev. Škoda bi bilo, če bi to zamudili!

Teden sinagog (7.–28. september 2025)

Med 7. in 28. septembrom lahko v 6 mestih doživite edinstven svet judovske kulture: Prihaja Teden sinagog, raznoliko praznovanje odprtosti in dialoga! Peka babk v ženski skupnosti, degustacija košer vina, izraelski kantorski zbor in odprti šabat – če naštejemo le nekaj izmed številnih posebnih programov. 14. septembra bo v središču pozornosti zvezda judovske kuhinje: festival Sólet, ki bo že devetič potekal v budimpeštanskem parku Városháza, obljublja nepozabna doživetja in prigrizke. Le izberite iz nebeške kavalkade okusov!

Judafest (14. september 2025)

Brezplačni Judafest vas vabi, da 14. septembra skupaj praznujete na trgu Klauzál, enem od središč judovske četrti Pešte, s piknik vzdušjem, posebnimi gastronomskimi doživetji in vznemirljivimi koncerti. Na festivalu bodo nastopili Palya Bea, skupina Alma in Sena, dogodku pa se bo poklonila tudi široka paleta judovskih civilnih organizacij, ki bodo zainteresiranim ponudile priložnost, da se seznanijo z raznolikostjo sodobne judovske kulture.

Festival Sólet (14. september 2025)

14. septembra bo srce Budimpešte napolnila neprimerljiva, pikantna aroma: prihaja 9. festival Sólet! Eden najbolj pričakovanih programov Tedna sinagog bo tokrat potekal v parku Mestne hiše, kjer boste lahko uživali v široki paleti judovskih tradicij in skupnostnih doživetij – in seveda v nebeških različicah Sóleta. Na posebnem gastronomskem festivalu se bodo poklonili tudi slavni ambasadorji Sóleta – med njimi András Sváby in Anikó Ungár!