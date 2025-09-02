Čudesa, ki čakajo na odkritje, vas vabijo v čarobni Bakony tudi ob koncu poletja

Vabimo vas na nepozabno pustolovščino, cilj pa ni nihče drug kot Bakonybél, skrit v osrčju Bakonyja. Veličastno naselje vas čaka, da odkrijete njegova številna čudesa med najvišjimi gorami Bakonyja, v dih jemajoči dolini!

Ogromne skale Bakonybéla, ki leži pod zaščito hriba Kőris, številni izviri in bogate lokalne zgodovinske vrednote so že navdušile na tisoče pohodnikov. Med slednjimi izstopa kapela Szent-kút, ki spominja na življenje svetega Gellérta.

Majhna kapela se nahaja le kilometer od naselja, priljubljena pohodniška točka pa je delovala kot pomembno svetišče že v poganskih časih, po izročilu pa so se tukaj povezale tudi legende o svetem Güntherju, ki je ustanovil samostan, in svetem Gellértu. Slednjega je ovekovečil tudi kip, kjer je poleg svetnika mogoče videti jelenjega mladiča.

Čudovit razgled na kapelo polepša tudi majhno jezero, na obali katerega je bil s sodelovanjem vasi ustvarjen tudi park za počitek.

Območje okoli Svetnikovega vodnjaka (znanega tudi kot Jantarni vodnjak) je polno naravnih vrednot in redkih rastlinskih vrst: ena takšnih je jantar. Pogled na cvetoče jantarje ponuja edinstveno doživetje spomladi, zato se splača obiskati majhno naselje že takrat!

Gozd je glasen od čivkanja ptic, kristalno čista voda izvira pa oživi ribnik – lepši ne bi mogel biti. Ni naključje, da območje okoli Jantarnega vodnjaka velja za eno od sedmih naravnih čudes okrožja Veszprém.

Tudi bližnji samostan svetega Mavricija je imel pomembno vlogo v življenju svetega Gellérta, saj je svetnik, ki je kasneje umrl mučeniške smrti, tukaj nekaj let preživel kot puščavnik.

Tudi Sveti vodnjak je del legende, čudovit izvir izvira iz vznožja skale na robu naselja in je eden od treh vodnih virov, ki oskrbujejo jezero z vodo.

In če se tja odpravljate, se splača obiskati Bakonynáno, saj se med naseljem in Jásdom skriva ena najljubših pohodniških točk v Bakonynáni. Rimske terme so prava zanimivost, ki pohodnikom ponuja čudovito osvežitev, do njih pa je mogoče priti iz Bakonynáne po vzhodni smeri Nacionalne modre poti.

Po legendi so dobile ime po majhnih bazenih na dnu soteske, v katerih so se lahko kopali Rimljani. Kakor koli že, slap Rimskih term in razpoka ob obilnih potokih zagotovo ponujata neprimerljiv prizor in ni zaman, da so znane kot najbolj romantična soteska v Bakony! Za to priložnost se je vredno primerno obleči, pohodniška oblačila ne bodo škodila. Ob srečnih dneh boste morda celo uzrli potok Gaja!