5 čudovitih madžarskih vasi, ki jih morate obiskati jeseni, saj jih boste vzljubili

Potovanje ni vredno le poleti, pa tudi v tujino! Jesenski izlet je lahko nepozabna izkušnja, še posebej, če lahko odkrijete tudi skrite lepote naše države.

Poletje je lepota potovanj v tujino, a vredno se je odpraviti tudi jeseni – doma. Jesenski izlet napolni tako mlade kot stare s čudovitimi barvami in posebnim vzdušjem, na srečo pa ima naša država veliko divje romantičnih pokrajin, kjer lahko naletite na neokrnjeno naravo in čudovite vasi. Če iščete pravi, sproščujoč izlet, so madžarske vasi najboljše, saj vas bosta poleg lepote pokrajine spremljala tudi tišina in spokojnost. Če ne veste, kam bi šli, vam bodo ti potovalni nasveti v pomoč: zbrali smo pet vasi, ki jeseni pokažejo svoje najlepše obraze!

1. Háromhuta

Majhna vas, skrita v gorovju Zemplén, je mirna, zrak je svež in čist, prostrani gozdovi okoli nje pa skrivajo številne pohodniške poti. Tja se splača podati peš ali s kolesom, poleg tega pa se je vredno sprehoditi po vasi, poslušati žuborenje potoka in si ogledati mojstrovine lokalne ljudske arhitekture – torej kmečke hiše, ki so pogosto stare več kot sto let. V vasi lahko najdete tudi nastanitev, če načrtujete večdnevni izlet.

2. Kistolmács

Vas v Zalski županiji se skriva v dolini potoka Béci, obiskovalce pa čakajo ribiško jezero, razgledni stolp in odlične pohodniške točke. Od tu se začne tudi najdaljša gozdna železnica na Madžarskem, ki se skozi slikovito pokrajino vije 32 kilometrov do Lentija. Prijetno jezero je odlično tudi za ribolov in piknik.

3. Kétvölgy: jesenski izlet s čudovito panoramo

Őrség jeseni pokaže svoj čudoviti obraz, in če se na krožni izlet odpravite iz vasi Kétvölgy, lahko v jasnem vremenu vidite vse do Alp. Kratek izlet se začne z razglednega stolpa Katalin-hegy nad Kétvölgyjem in tudi tukaj je veliko prepirov, medtem pa lahko poskusite lokalne dobrote, si ogledate hiše s slamnatimi strehami, senene kopice in sadovnjake.

4. Zengővárkony

Majhna vasica se nahaja v gorovju Mecsek, ob vznožju Zengőja, in okoli nje je veliko gozdov, zato bo jesenski izlet popoln. Vreden ogleda je tudi nasad sladkega kostanja v Zengővárkonyju; po legendi so stoletna drevesa posadili Madžari, ki so bežali pred Turki. Po starem verovanju je izvir Balázs tukaj dobil ime po grškem puščavniku Basileusu.

5. Nemeskér

Če se odpravljate na izlet v okrožje Győr-Moson v Sopronu, so zgodovinske znamenitosti Nemeskéra vsekakor vredne ogleda. Stara županija z metrskimi zidovi in obokanimi dvoranami je impresiven prizor, a krona izleta je mojstrovina madžarske lesene arhitekture, evangeličanska cerkev v Nemeskéru. Zgrajena je bila leta 1792, njena celotna notranjost pa je izdelana iz lesa.