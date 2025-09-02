5+1 nezamudljivih gledaliških predstav, o katerih bodo vsi govorili septembra

Jesen je pred vrati in z njo začetek gledališke sezone 2025/26. Dvorane bodo znova polne iskrivih oči, svetovno znane odre bodo zasedle še boljše predstave: zagotovo bodo vaša najljubša gledališča v prestolnici ta september odmevala od aplavza!

Dvoglava zver // Letno gledališče Városmajor (7. september 2025)

Datum je čas ponovnega zavzetja gradu Buda, lokacija pa? Kam na podeželju beži kalvinistični študent! Gostovanje Narodnega gledališča Miškolc to jesen v Letno gledališče Városmajor prinaša zgodovinski pretres, prepleten z ljubezenskimi zgodbami. Dvoglava zver je pravi »zgodovinski panoptikon«: prej prepovedana drama Sándorja Weöresa slika kaos prehodnega sveta z briljantnim jezikom, globokim človeškim znanjem in ostrim humorjem. 7. septembra bo noč v prestolnici glasna od laskanja in prekletstev muslimanov, kristjanov, Judov in skritih plemičev!

Nevihta // Gledališče Örkény István (12. in 13. september 2025)

12. in 13. septembra bo v gledališče Örkény István prišla posebna gostujoča predstava: Izjemen uspeh Nevihte končno doseže prestolnico! Večkrat nagrajeno produkcijo Viktorja Bodója si lahko ogledate z nastopom igralcev iz Sepsiszentgyörgyja – izpod peresa Shakespeara. V zgodbi Prospero, vladar, oborožen z močjo magije, povzroči ogromno nevihto na morju, nato pa med brodolomom zagleda svoje nekdanje sovražnike in prijatelje. Osamljeni otok prevrne množica zapletov, občinstvo pa lahko razmišlja o večnih dilemah moči in odpuščanja, manevrirajoč med pravljico in resničnostjo.

Telesni stražar // Centralno gledališče (13., 14., 18. in 27. september 2025)

Znana igralka si želi čednega telesnega stražarja – in to bo preizkusilo mišice diafragme občinstva! Zoltán Schmied bo 13. septembra v Centralnem gledališču oblekel svojo uniformo, da bi skupaj z Mónijem Balsaijem, Anno Györgyi in številnimi drugimi igralci predstavil najnovejšo produkcijo Károlyja Ujja Mészárosa, Telesni stražar, v Budimpešti. Priljubljena komedija Ferenca Molnárja zagotovo ne bo manjkala zapletenih ljubezenskih niti, zapletov, subtilne ironije in seveda prizorov, ki spodbujajo k razmišljanju – vesela zgodba bo gledalce v Centralnem gledališču zagotovo očarala tudi 115 let po premieri.

4:12 // Kulturni center Marczibányi Téri (14. in 29. september 2025)

Kot ste se morda že navadili, vas Loupe to jesen ne bo pustil brez gledaliških doživetij, ki spodbujajo k razmišljanju. Septembra bo združenje neodvisnih gledališč na odre Kulturnega centra Marczibányi Téri prineslo tudi provokativno dramo Jamesa Fritza: pretresljiva zgodba 4:12 prikazuje temno plat spletnega sveta skozi primer srednješolca. Tokrat Tamás Lengyel, Dorka Gryllus, Gergely Váradi in Beatrix Trill razpravljajo o moralnih dilemah digitalne dobe, vprašanjih starševske odgovornosti in ranljivega osebnega prostora – režija Jánosa Antala Horvátha ne bi mogla biti bolj aktualna.

Moonlight Pictures // Jurányi Ház (20. in 21. september 2025)

Jurányi Ház bo to jesen gostil očarljivo premiero. Zgodba Moonlight Pictures, s samo tremi liki, govori o fantu in dekletu – o ranah, ki jih raztrga bližina druge osebe, in o zavezništvu, ki ju lahko postavi na trnovo pot zdravljenja. Režiser, nagrajenec z nagrado Mastercard za soavtorstvo Laure Podlovics, Kurta Niké, Georgita Dezső Máté in Katona László, išče odgovor na vprašanje, ali se splača vztrajati v razmerju, tudi če je on utrujen, šepa, ima raztrgana oblačila in že kadi. Navsezadnje »bi lahko bila junaka, Iluskája moje duše!«

+1 Gledališče v vašem domu: 5. festival eTheater (19.–28. september 2025)

Kaj se zgodi, ko gledališče zapusti svoje znane zidove in se preseli v naše domove? To lahko doživi vsakdo med 19. in 28. septembrom: začne se 5. festival eTheater, kjer bodo izjemne predstave iz madžarskega gledališkega življenja dostopne z enim klikom kjer koli in kadar koli! Program vključuje produkcije gledališča Katona József, Vígszínház, Narodnega gledališča Győr in gledališča Örkény István ter drugih. Med njimi so Tóték, Sen kresne noči, Úri muri, Saturnusz Gyűrűje, pa tudi priljubljena predstava mlajšega občinstva, predstava Lúdasa Matyija, ki si jo je mogoče ogledati tudi z individualnimi vstopnicami ali sezonskimi vstopnicami.