Prenovljen sprehod med krošnjami vabi na raziskovanje pravljične doline Nyugat-Mecsek

Nedavno prenovljen sprehod med krošnjami vabi na raziskovanje Mecseka, ki skriva toliko zakladov, in znotraj tega Nyugat-Mecseka. Sprehod med krošnjami in naravna pot Sás-völgyi nudita odlično sprostitev tako za mlade kot stare.

Sprehod med krošnjami Sás-völgyi, ki se nahaja v Sás-völgyi blizu Hetvehelyja v Nyugat-Mecseku, dolgo časa ni bil odprt za javnost, zdaj pa v prenovljeni obliki ponovno sprejema ljubitelje narave.

Visoka pot, ki velja za prvi sprehod med krošnjami v južni Transdanubiji, predstavlja značilno divjad krošnje na višini 6 metrov in dolžini skoraj 50 metrov. Pohodnikom so v pomoč tudi informativne table ob poti, ki se tako lahko naučijo več o okolici.

Odútanoda ob učni poti je na primer priljubljena med otroki, kar ni čudno, saj ni vsak dan priložnost, da preizkusite, kako je skriti se v gnezdu šojke ali netopirjevega drevesa ali celo izkusite, kako udobno je lahko gnezdo štorklje.

Ni dvoma, da sta pohod med krošnjami in učna pot Sás-völgyi zabavna tako za starejše kot mlajše generacije.

Prenovljen pohod med krošnjami Sás-völgyi, ki se nahaja ob Hiše gozdov, že od leta 2017 ponuja doživetja ljubiteljem narave, vendar je vredno vedeti, da se od trajnostno upravljane ekohiše začnejo tudi tri druge učne poti različnih dolžin, skozi katere lahko odkrijete zaklade gozda Hetvehely.

Kako priti do pohoda med krošnjami?

Sás-völgyi se nahaja na stičišču gorovja Mecsek in Zselic v zavarovanem območju krajine Nyugat-Mecsek, 30 kilometrov od Pécs. Najlažji način za dostop do sprehajalne poti skozi krošnje je iz Hetvehelyja, ki poteka po skoraj 2 kilometra dolgi gozdni poti.