8 čarobnih znamenitosti v Borsodu, kjer se srečata narava in mir

Čeprav se o severovzhodnem delu Madžarske manj govori, je vseeno vredno omeniti čudovite naravne značilnosti županije Borsod-Abaúj-Zemplén, ki ponujajo edinstveno lep prizor. Pojdite in se prepričajte sami, koliko zakladov skriva ta regija!

Pikasti močerad, Szinpetri

Edinstvena talna risba naše države, ki prikazuje pikastega močerada, se nahaja na obrobju Szinpetrija, ki ga pohodniki tukaj radi obiskujejo. Ni čudno, saj takšen geoglif ponuja nenavaden prizor. Mnogi ljudje primerjajo talno tvorbo, ki prikazuje močerada, ki ga vidimo tukaj, z nikomer drugim kot s črtami Nazca v Peruju. Geoglif, ki prikazuje zaščiteno žival narodnega parka Aggtelek, je bil izklesan iz kamna, se razteza 96 metrov vzdolž pobočja in je videti, kot da se premika proti gozdu.

Dolina Sajó, Sajóvelezd

Pohod ob reki Sajó, ki teče skozi Borsod v dolini Sajó, vam omogoča sprehod po čudovitih pokrajinah, kjer vas nedotaknjena narava skorajda nagovori in očara. Med pohodom lahko odkrijete naravne zaklade območja in opazujete bogato floro in favno. Če imate srečo, boste morda videli celo vidre, tisti z ostrim očesom pa bodo morda celo priča svizcem, ki se lovijo po travnikih. Ozka, a vse širša, vijugasta reka vas vabi na čarobno potovanje, po katerem se lahko sprostite v mehkem objemu narave.

Cerkev sv. Andreja, Tornaszentandrás

Majhna vasica Borsod, Tornaszentandrás, v slikovitem okolju skriva cerkev iz obdobja Arpádovcev, ki je bila zgrajena v čast sv. Andreja. Cerkveni hrib se dviga na levem bregu reke Bódva, na katerem stoji posebna cerkev z dvojnim svetiščem, ki je edinstvena arhitekturna mojstrovina v naši državi. Pobeljena stavba, obdana z zelenim rastlinjem, je priljubljena turistična destinacija, ki privablja številne pohodnike v čudovito majhno vasico Borsod. V daljavi se vidijo gorovje Torna in grad Torna, zato je vredno obiskati lokacijo že zaradi edinstvene panorame.

3765 Tornaszentandrás, Szabadság út 23.

Rudabányai bányató

Znano rudarsko mesto Borsod, Rudabánya, je eden najstarejših rudnikov železove rude v Evropi, kjer so rudarska dela potekala že v srednjem veku in je bilo aktivno rudarjenje. Odkar se je to prenehalo, se je rudnik počasi napolnil z deževnico in na njegovem mestu je nastalo čudovito, a za kopanje neprimerno rudniško jezero, ki se imenuje Rudabányai-tó in Borsod Tejerszem. Če ste v bližini, je to zagotovo nepogrešljiv postanek, saj sta turkizna voda in bujno rastlinje, ki pokriva skale, ki jo obdajajo, osupljivo lepa.

História-völgy, Boldva

História-völgy je resnično posebna lokacija v Borsodu, ki povezuje enajst naselij v regiji Bodva in ohranja neverjetne spomine na preteklost. V naseljih si je mogoče ogledati petnajst tematskih razstav, ki ponujajo vpogled v različna zgodovinska obdobja, predstavljajo kulturno dediščino krajev in življenjski slog nekdanjih ljudi. Vznemirljive razstave nam med drugim pripovedujejo o vsakdanjem življenju srednjeveških menihov, kulturi potujočih Ciganov in baročnem življenju graščin, obenem pa si lahko ogledamo čudovita naselja v Borsodu.

Razgledna točka Felsővár, Szendrő

Obisk razgledne točke Felsővár, ki se nahaja na mestu nekdanjega gradu Felsővár, ki je imel pomembno obrambno funkcijo, nas bo pripeljal do občutka, kot da zgodovina oživi. Danes je Zgornji grad popolnoma uničen, vendar je bil na njegovem mestu v okviru projekta Historia-völgy zgrajen razgledni stolp, na dnu katerega si lahko ogledamo rekonstruiran del obzidja, na spodnji ravni pa so v okviru razstave predstavljeni rezultati arheoloških izkopavanj. 24 metrov visok stolp ponuja neprimerljivo 360-stopinjsko panoramo, zato se splača tam zadrževati in se napolniti z energijo s pogledom na očarljivo naravno pokrajino.

Jezero Rakaca

Jezero Rakaca je prav tako nepogrešljiv prizor, če se podate na pustolovščino v dolino Bódva, in to ne le zato, ker je ogromno vodno telo, ki ga obdaja Cserehát, čudovito lepo, ampak tudi zato, ker je največji umetni rezervoar v naši državi. Jezero, posejano z močvirnatimi območji, je pravi ribiški raj, v njegovi okolici pa lahko opazujete različne rastline in živali, na za to določenem območju pa je tudi možnost veslanja in kopanja. V okolici je več letovišč, tako da lahko več dni uživate v bližini narave in mirnem vzdušju jezera.

Bodrogzug

Ko obiščete okraj Borsod-Abaúj-Zemplén, vas bo varstveno območje krajine Tokaj-Bodrogzug vabilo, da se tam zadržite dlje. V poplavnem območju Bodrog-Tisa v Bodrogzugu srebrna vodna gladina, bogata narava ob reki, pomirjujoče melodije ptičjega petja ter vznemirljiva in raznolika flora in favna območja obljubljajo nepozaben izlet. Najboljši način, da vse to odkrijete, je, da vse to storite z vode in si podeželje ogledate z drugačne perspektive. Če se tja odpravite, se splača prijaviti na vodni izlet, kjer lahko med veslanjem od turističnega vodnika dobite dodatne zanimive informacije.