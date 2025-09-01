5 pravljičnih otokov, kjer se lahko potopite v valove Donave

Če bi želeli v zadnjih tednih poletja na svoj seznam želja dodati še nekaj nepozabnih destinacij, smo vam predstavili nekaj obmorskih območij, ki bodo nepozabna tako za naše oči kot za dušo. Romantični, mirni donavski otoki vas vabijo na bleščečo pustolovščino!

Otok Molnár, XXIII. okrožje

V nekdanjem raju vodnih mlinarjev veter ziblje gosto trstičje, donavska voda pa je dom številnim vodnim pticam, obdana s tihimi makadamskimi cestami in romantičnimi pokrajinami. Otok Molnár je bil v osemdesetih letih 19. stoletja veliko manjši in na njegovem ozemlju so mleli vodni mlini. Svojo sedanjo velikost in letoviško območje dolguje nanosu mulja, ki se je zgodil skozi leta. In čeprav je odtis človeških rok na otoku danes bolj viden, lahko ob prihodu sem občutimo, da v prestolnici, ki spominja na regijo Tüskevár, manjkata le še stric Matula in Tutajos.

Otok Helemba, Esztergom

Več kot 7000 let star otok ne osuplja le naših oči, temveč tudi našo domišljijo, saj po zaslugi arheoloških izkopavanj vemo, da je bil naseljen že v prazgodovini. V časih pred človeškim spominom so tukaj stale prazgodovinske zemeljske hiše, cerkev iz obdobja Arpádovcev, pokopališče, nadškofova poletna hiša, arheologi pa so na otoku našli celo dokaze o sadovnjaku. V sadovnjaku so verjetno gojili breskve, pokopališče pa je domnevno pokopalo ribiče Helemba, ki so delali na proštvu Dömös, k večnemu počitku. Toda donavska celina, do katere je mogoče priti le z ladjo, je prav tako znana po svojem divjem življenju, saj tukaj najdemo edino kolonijo čapelj v Donavskem ovinku.

Vrh otoka Kisoroszi

Severna konica otoka Szentendre skoraj neopazno prinaša obmorsko vzdušje v Donavski ovinek. Ko pa se na najbolj oddaljeni točki otoka zazremo v daljavo, sta občutek in pogled na čudovito neskončnost nedvomno tik ob nas. To je resnično romantično zatočišče, kjer lahko pohodniki, taborniki in širše družine uživajo v lepoti narave. Z obale otoka, ki obljublja nepozabna doživetja tako za mlade kot stare, se lahko celo osvežimo v Donavi.

Otok Egyfás

Lahko bi rekli, da se je budimpeštanski romantični otok rodil iz vrbovega semena, kjer so se rastoče korenine omenjenega semena nekoč oprijele blata na slanih ravnicah. In čeprav ime otoka omenja le drevo, lahko na majhnem območju najdemo tudi belo jagodo. Ti dve sta skozi leta postali tudi predmet legend, saj naj bi se pojavili na hrbtni strani desetforintovskega bankovca Petőfis. Čeprav je legenda zelo sporna, je magija Egyfás-szigeta malo verjetna. In kraj, do katerega je mogoče priti le po vodi, je popolna destinacija, če želimo avgusta v luči Perzeidov zašepetati svoje želje.

Szigetköz

Severozahodna regija naše države skriva največji otok v državi, ki ni le naravno bogastvo, temveč tudi eno najboljših krajev za aktivno rekreacijo. Čudovit vodni svet, ki ga na manjše in večje kose razrežejo majhni rokavi Donave, je v rimskem obdobju varoval severno mejo cesarstva pred barbari. Skozi stoletja so otok naseljevali prebivalci, regulacija reke se ni izognila, a kljub temu ni izgubil svojega šarma nedotaknjene prvobitne pokrajine: močvirni gozdovi, močvirni travniki in gozdički trdega lesa barvajo poplavno območje.

Če se odpravimo sem, nas poleg vodnih izletov čakajo številni kulturni zakladi, skriti na podeželju: grad Khuen-Héderváry, grad Mosonmagyaróvár, kapela Boldogasszony iz 13. stoletja, sosednji, približno 700 let star hrast Árpáda in romanska župnijska cerkev sv. Jakoba v Lébényju.