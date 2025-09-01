10 čarobnih razglednih stolpov, kjer vas čaka neverjetna panorama

Čas je, da si ogledate najlepša naselja naše države kot še nikoli: naslednjih 10 razglednih stolpov vas bo zvabilo v višine z neprimerljivimi panoramami in nepozabnimi dogodivščinami!

Cerkev sv. Bartolomeja, Gyöngyös

Kot največja cerkev v Gyöngyösu cerkev sv. Bartolomeja s svojimi edinstvenimi arhitekturnimi elementi vabi pohodnike k vratom Mátre. Zakladnica cerkve sv. Bartolomeja se je pred nekaj leti lotila novega projekta, zaradi katerega se razgledna točka na cerkvenem stolpu zdaj nahaja na južnem stolpu. Do 30 metrov visoke razgledne točke vodi 129 stopnic – do nje se lahko pride tudi z dvigalom! – in ko pridete na vrh, se pred vami odpre razgled na Gyöngyös. Pokukajte v notranjost veličastne stavbe!

Razgledna točka požarnega stolpa, Ráckeve

Mestna hiša Ráckeve navdušuje obiskovalce naselja ob Donavi s svojim secesijskim slogom in vznemirljivo razgledno točko. Edinstvena razgledna točka požarnega stolpa, ki se nahaja v stolpu stare mestne hiše, je postala daleč naokoli znana kot ena najfantastičnejših znamenitosti mikroregije Ráckeve. Z višine skoraj 40 metrov se pred vami odpre čudovit panoramski razgled: v jasnih dneh lahko opazujete Budimsko hribovje, stolpa Százhalombatta in Ercsi ter celo občudujete čudovit razgled na hribovje Velencei.

Katedrala Marijinega vnebovzetja, Vác

Od letošnjega junija bo osupljiva bazilika v Vácu ponujala razburjenje tudi na visoki nadmorski višini: pohodnike v severnem stolpu katedrale Marijinega vnebovzetja čaka razgledna točka! Povzpeti se morate po skupno 210 stopnicah, lahko pa se tudi spočijete na vmesni razgledni terasi na višini kipov apostolov. Vsekakor se splača povzpeti na vrh stolpa, saj boste nagrajeni z neprimerljivo panoramo Váca in Donave. Znamenitost vključuje tudi razstavni prostor!

Gasinski stolp, Sopron

Ikonični simbol Soprona, nekdanji mestni opazovalni stolp, bi moral biti vsekakor na vašem seznamu želja! Okrogli balkon Gasilskega stolpa, zgrajenega na rimskih temeljih, ponuja dih jemajoč razgled na mestno središče in Lőverek. Pravzaprav lahko ob jasnih dneh celo vidite Alpe! Stolp ni po naključju postal simbol zgodovine Soprona: baročni okvir vrat in skupina kipov sta bila narejena v spomin na slavni referendum leta 1921, od katerega Sopron ponosno stoji kot “najbolj zvesto mesto” na zahodnih vratih naše države.

Ogled stolpa, Debrecen

Pravi pustolovci imajo svoje mesto v Debrecenu: najstarejša cerkev v mestu vas vabi, da se dvignete visoko z nepozabnimi doživetji! Na posebnem ogledu stolpa reformirane cerkve, ki jo domačini poznajo le kot Csonkatemplom, lahko občudujete slike, gasilsko sobo, ki je natančna v tem obdobju, in celo urni mehanizem iz leta 1931. Po uspešnem vzponu po lesenih stopnicah srednjeveškega, stoletja starega zvonika se pred vašimi očmi odpre pogled na mesto. Osupljiv prizor, prežet z zgodovinskimi dogodivščinami!

Razgledna točka Škofovega gradu in stolpa, Győr

Ko obiščete Győr, obvezno obiščite edino madžarsko srednjeveško nadškofijsko rezidenco, saj ima sedež győrske škofije celo poseben razgledni stolp! Razstavni prostor predstavlja številne umetniške predmete: ogledate si lahko porcelanaste in kiparske izdelke Teréza Borze, v preostalih nadstropjih si lahko ogledate zgodovino gradnje Škofovega gradu, zahvaljujoč bronastim skulpturam Péterja Kisa pa oživijo celo ostanki győrskega gradu. Pogled na čudovito mesto in njegovo okolico s skoraj 40 metrov visokega stolpa je dih jemajoč.

Ognjeni stolp, Veszprém

Zgrajen je bil kot opazovalni stolp, nato pa je bil obnovljen za namene nadzora požarov: ikonični veszprémski požarni stolp zdaj obiskovalcem obljublja nepozabne dogodivščine! Edini preostali srednjeveški stolp gradu, barbakan, je visok 48 metrov in je najvišja točka v Veszprému. Po vzponu po spiralnem stopnišču mesto kraljic od zgoraj pokaže svoj najlepši obraz. Vredno je prisluhniti, saj zahvaljujoč bakreni stolpni uri na stolpu – in Antalu Csernáku – vsako polno uro odmevajo verbunkovske melodije!

Sostolnica Gospe Madžarske, Nyíregyháza

Ena najbolj znanih stavb v Nyíregyházi vas že od leta 2021 vabi v srce mesta s svojo fantastično razgledno ploščadjo na stolpu. Sostolnica Gospe Madžarske, ki se nahaja na glavnem trgu, je vredna ogleda, tudi če iščete brezplačne programe: razgledna ploščad na stolpu razkriva vrvež Kossuthovega trga in obzorje Nyíregyháze z višine 29 metrov. Z edinstvenega pogleda na rimskokatoliško cerkev lahko celo vidite povsem nov obraz sončnega zahoda!

Televizijski stolp, Kékestető

Najvišja gora na Madžarskem, 1014 metrov visok televizijski stolp Kékes, s svojo razgledno ploščadjo zagotavlja vznemirljivo rekreacijo za ljubitelje narave. Stolp, zgrajen predvsem iz železa in jekla, se razteza do 1200 metrov nadmorske višine, 45 metrov visoka razgledna ploščad Kékestető pa ponuja neprimerljiv panoramski razgled. Če imate srečo, lahko od zgoraj ujamete celo Tatre! Aparat za kavo na razgledni ploščadi bo osvežil radovedne pohodnike – potrebovali ga boste po toliko dogodivščinah.

Vodovodni stolp, Siófok

Ni pretiravanje, če rečemo, da je Vodovodni stolp postal sinonim za ime Siófok. Do razgledne ploščadi, ki je bila zgrajena na mestu nekdanjega vodnega rezervoarja spektakularne, več kot 40 metrov visoke stavbe, lahko pridete s panoramskim dvigalom. Lahko pogledate na drugo stran Blatnega jezera, si ogledate polotok Tihany v vsej njegovi lepoti, občudujete pa lahko tudi hribovje Somogyi in hribovje Hegyhát. Poleg tega v trinadstropnem stolpu čakata tiste, ki si želijo kulturnih doživetij, dve razstavi!