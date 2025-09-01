Med filmskimi navdušenci priljubljen festival v Miškolcu prihaja v začetku septembra z vznemirljivim programom

Med 5. in 13. septembrom bodo dvorane mednarodnega filmskega festivala CineFest Miškolc že 21. zapored napolnjene, kjer si bodo madžarski filmski navdušenci lahko ponovno ogledali najbolj pričakovane in profesionalno najuspešnejše filme leta.

Prvič v zgodovini festivala bodo v tekmovalni program vključeni najnovejši filmi dveh madžarskih oskarjevcev, saj bosta letos predvajana tudi najnovejša režiserska dela Lászla Nemesa Jelesa in Kristófa Deáka. Nemesov celovečerni film, v katerem igra sin oskarjevca Saula, je navdihnjen z družinsko zgodbo režiserja.

Film Sirota, ki prihaja naravnost iz Benetk na CineFest, se dogaja v Budimpešti spomladi leta 1957. Dvanajstletnega Andorja vzgaja sama mati, in ko se nekega dne v njunem domu pojavi moški, ki trdi, da je Andorjev oče, fant tega noče sprejeti.

Deák, ki je za svoj kratki film Vsi osvojil oskarja, bo svoj najnovejši film En pes predstavil na festivalu v Miškolcu, kjer bo svetovno premiero doživel. V napeti, zaviti, a hkrati globoki drami se po dolgem času srečajo štirje stari prijatelji, da bi razkrili skrivnost svoje skupne preteklosti.

V tekmovalnem programu so tudi dela, kot je novi režijski prvenec Joachima Trierja, Čustvena vrednost, ki je postal eden največjih favoritov občinstva na filmskem festivalu v Cannesu in osvojil tudi veliko nagrado festivala.

Prihaja tudi Julia Ducournau, režiserka filma Titan, ki je pred tem osvojil zlato palmo, in nov film iz Cannesa (Alpha) ter prava zvezdniška parada: le nekaj dni po Benetkah bo Yorgos Lanthimos, tako kot Poor Couples, pripeljal svoje najnovejše delo Bugonia, tokrat z Emmo Stone v glavni vlogi.

Ena od senzacij Lookouta je ameriški telesni grozljiv film, ki je že postal kultna klasika, Together, ki prihaja s festivala Sundance. V režijskem prvencu Michaela Shanksa odnos Tima in Millie doseže razpotje. Preselijo se na podeželje, da bi se osredotočili le drug na drugega, a ne pričakujejo, da bo nadnaravno, nočno moro srečanje obrnilo njuni duši in, kar je najpomembneje: njuni telesi na glavo.

Režija ameriškega Ethana Coena v Cannesu je, kot že naslov pove – Sladka! – nora črna komedija. Njena junakinja, zasebna preiskovalka iz majhnega mesta (Margaret Qualley), želi priti do dna skrivnostnega umora, hkrati pa se zaplete v zmeden primer karizmatičnega vodje kulta (Chris Evans) in skrivnostne ženske (Aubrey Plaza).

Sekcija Vzhodna Evropa bo tudi letos prinesla najboljše iz sodobne vzhodnoevropske filmske produkcije, vključno s precej nedavnimi naslovi z beneškega filmskega festivala. Češki režiser Ondřej Provazník nas v filmu Lažni glasovi popelje nazaj v zgodnja devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Trinajstletna Karolína se pridruži svetovno znanemu dekliškemu zboru in njen glas kmalu pritegne pozornost zborovodje. Film, ki ga navdihujejo resnični dogodki, ki so pretresli svet, gledalca sooči z večno dramo nedolžnosti in zlorabe oblasti. V Karlovih Varih je Katerina Falbrova, ki igra Karolíno, prejela posebno nagrado žirije za najboljšo igralko.

Le nekaj dni po beneškem filmskem festivalu bo predvajan najnovejši film Bolgara Stephana Komandareva, Made in EU. Režiser obiskovalcem CineFesta ni neznan, saj je bilo njegovo prejšnje delo, Lessons from Blaga, pred dvema letoma v tekmovalnem programu.

Junakinja nove zgodbe, šivilja iz majhnega mesta v zgodnjih štiridesetih, je prisiljena skrivati svojo bolezen, da bi ohranila službo, a zaradi epidemije, ki izbruhne v mestu, skupnost vso odgovornost preloži nanjo.

Poleg naštetega ima CineFest seveda še veliko drugih filmov, ki čakajo, da jih odkrijete, zato se splača vstopnice kupiti zgodaj na jegy.cinefest. Poleg projekcij bodo za pristno festivalsko vzdušje poskrbeli tudi profesionalni programi, delavnice in koncerti.