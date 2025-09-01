20 vznemirljivih novih serij in sezon, ki bodo poleti 2025 na voljo na Netflixu in drugih platformah

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove serije in sezone, ki bodo to poletje na voljo na spletnih mestih za pretakanje. Tukaj so najboljše nove serije in sezone, ki bodo poleti 2025 na voljo na Netflixu!

Sreda (2. sezona, Netflix)

Pametna, sarkastična in v sebi nekoliko mrtva, Sreda Addams raziskuje zapletene skrivnosti, medtem ko v akademiji Nevermore sklepa nova prijateljstva in sovražnike.

Zlata doba (3. sezona, HBO Max)

V New Yorku konec 19. stoletja je mlada ženska vpletena v hud konflikt med starim in novim finančnim sistemom mestne elite.

In potem … (3. sezona, HBO Max)

V novem poglavju Seks v mestu so Carrie, Miranda in Charlotte stare petdeset let in vse je še bolj zapleteno kot prej.

Poletje, ko sem postala lepa (3. sezona, Amazon Prime)

Belly Conklin bo kmalu dopolnila 16 let in se odpravlja na svoj najljubši kraj, Cousins Beach, da bi preživela poletje s svojo družino in družino Fisher. Belly je v preteklem letu zelo zrasla in čuti, da bo to poletje drugačno od vseh drugih.

Sendvič: Gospodar sanj (2. sezona, Netflix)

Po letih zapora se Morpheus – kralj sanj – odpravi na potovanje po svetovih, da bi našel, kar so mu ukradli, in mu povrnil moč.

Medvedek (4. sezona, Disney+)

Carmy, mlada kuharica fine dininga, prispe v Chicago, da bi vodila družinsko delikateso. Medtem ko si prizadeva preoblikovati restavracijo in sebe, se mora spopasti z močno ekipo, ki bo sčasoma postala njena druga družina.

Fundacija (3. sezona, Apple TV+)

Ta serija, ki temelji na romanih Isaaca Asimova, spremlja skupino izgnancev na njihovi poti, da bi rešili človeštvo.

Divjina (Netflix)

Smrt ženske v prostranih gozdovih narodnega parka Yosemite pripelje zveznega agenta v brezpravno divjino, kjer narava deluje po svojih pravilih.

Duster (HBO Max)

Leta 1972 prva temnopolta agentka FBI rekrutira voznika za pobeg, ki ji pomaga pri lovu na kriminalno združbo.

Too Much (Netflix)

Žalostna Newyorčanka, ki obupno hrepeni po romantiki, se preseli v London in se zaljubi v neodvisnega glasbenika, ki je vse prej kot romantični junak.

Hitman (Apple TV+)

Varnostni robot v prihodnosti dobi na skrivaj svobodno voljo. Da bi preprečil odkritje njegove skrivnosti, se nejevoljno pridruži novi misiji za zaščito znanstvenikov na nevarnem planetu.

Crystal Heart (Netflix)

Obetavna bobnarka je nepričakovano izključena iz svojega benda. Ko jo nadarjeni glasbenik povabi, naj se pridruži njegovemu bendu, se njeno življenje strastno obrne.

Leanne (Netflix)

Ko jo mož zapusti zaradi druge ženske, trda južnjaška mama s podporo svoje odprtosrčne, a glasne družine začne novo poglavje.

Tožba (Netflix)

Mlada, ambiciozna odvetnica z močnim občutkom za pravičnost pristane v vrhunski odvetniški pisarni, kjer se s hladnim, perfekcionističnim mentorjem prebija skozi zapleten svet prava.

Wash Black (Disney+)

Velika pustolovska zgodba o umetniku in znanstveniku Georgeu “Washu” Blacku.

Jeza (HBO Max)

Zgodba o petih ženskah, ki se znajdejo v ekstremnih situacijah in sprostijo svojo jezo, ko se jim svetovi podrejo.

Palica (Apple TV+)

Izgorela nekdanja igralka golfa vidi novo priložnost za življenje v treniranju problematičnega najstnika.

Chespirito: Namerno ali nenamerno (HBO Max)

Iskren portret ljubljene mehiške kulturne ikone Roberta Gómeza Bolañosa, ki ga vsi poznajo kot Chespirito.

Črne vdove: Kurbe in prevaranti (HBO Max)

Dva popravljena nekdanja tatova sta prisiljena otresti prahu svojih starih trikov, ko ju izsiljujejo, da razkrijeta svoje umazano perilo.

Ballard (Amazon Prime)

Med zasledovanjem neusmiljenega serijskega morilca detektivka Renée Ballard odkrije temno policijsko zaroto, ki ogroža vse, za kar se zavzema.