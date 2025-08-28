Novo v Donavskem ovinku: 7 posebnih krajev, ki jih je vredno poskusiti poleti

Raznolik in pestro Donavski ovinek vedno skriva nove stvari in avgusta ni nič drugače! Tokrat vam predstavljamo 7 na novo odprtih restavracij v Donavskem ovinku, kjer se morate v preostalem delu poletja ustaviti na okusen obrok ali osvežilno pijačo.

MINIFAKTÚRA Zajtrk in bar s hrano

Če si želite mirnega zajtrka v mirnem okolju, obiščite na novo odprt MINIFAKTÚRA Zajtrk in bar s hrano. Restavracija, ki se nahaja v Szokolyi, ob progi lahke železnice, je odličen kraj za zajtrk pred potovanjem ali kosilo ali večerjo po potovanju. Ni boljšega načina za sprostitev kot na zelenem dvorišču, v vaškem okolju, kjer lahko uživate v svilnati aromi fino pražene kave ali se prepustite nebeškemu okusu žemljic, ameriških palačink, pulled pork, različnih vznemirljivih sendvičev in jedi iz jajc.

2624 Szokolya, Kossuth utca 12.

Dedélzet Bar & Gelato

Eden od nedavno odprtih in nepozabnih lokalov v Zebegényju nas še vedno čaka do konca poletja s svojimi božanskimi picami, osvežilnimi limonadami in okusno izbiro sladoleda. Njegova ogromna terasa na bregovih Donave je idealna izbira za sprostitev v zgodnjih poletnih večerih, medtem ko lahko poslušamo valove reke, ki se razbijajo ob obalo, in se razvajamo z okusno kavalkado mehkega testa pic v italijanskem slogu in 18 vrstami kremastega sladoleda. Zebegény je čudovito mesto, zato če ste dobro jedli v Fedélzetu, se splača pogledati okolico.

2627 Zebegény, Ország út 1.

Erikine torte

Julija je slaščičarna Vác razširila svojo ponudbo z še enim biserom in odprla svoja sladka vrata v Erika’s Cakes Kánaá, kjer lahko poskusimo vse od pisanih makronov, kremastih tort in veganskih sladic do umetniških sladoledov. Ko vstopimo v čudovito malo slaščičarno, nas takoj očara vonj slastnih slaščic, in ko ugriznemo v vsako, lahko začutimo strokovnost in skrb, s katero so bile narejene. Eno je gotovo: ko vstopimo v trgovino, se bo težko odločiti samo za eno torto!

2600 Vác, Diadal tér 3.

Bistro, restavracija O’mami és Rozmaring

Bistro, restavracija O’mami és Rozmaring, odprta v bližini brega Donave v Nagymarosu, z elegantno notranjostjo in teraso, ki se odpira na Fő tér, je vsekakor vredna ogleda, če ste v mestu. Restavracija si prizadeva, da bi vsem ponudila znane in razumljive okuse hrane, a hkrati s postrežbo pokaže svežo živahnost kraja. Slastne jedi, prijazno okolje in prijazna postrežba bodo zagotovo navdušile vse!

2626 Nagymaros, Fő tér 11.

Kavarna in skupnostni prostor Édenkert

Takoj ko zapustimo Kismaros in prečkamo mejo Verőce, že naletimo na čudovito kavarno. Kavarna in skupnostni prostor Édenkert je kraj, ki ga je vredno odkriti v Donavskem ovinku, ki se je pred kratkim odprl, kjer se lahko sprostite ob okusni posebni kavi in mehkem rogljičku. Če potujete z otroki, bodo zagotovo uživali v postanku, saj ima kavarna tudi otroško igrišče, tako da se lahko vaš otrok, medtem ko se vi prepuščate nebeškim okusom na terasi lokala, sprosti v varnem okolju.

2621 Verőce, Árpád út 120.

Vrt Esztergom

Slikovito mesto Esztergom je bilo obogateno z novim gastronomskim prizoriščem, ki ni nič drugega kot Vrt Esztergom, ki se nahaja pod Grand Hotelom Esztergom. Najnovejše mestno skupnostno prizorišče z odprtimi vrati na bregovih Kis-Danube pričakuje vse, če si zaželite hladnega piva ali sočne ulične hrane. Limonada ali ledena kava, srkana na čudovitem majhnem vrtu, prijetna glasba in odlično vzdušje naredijo že tako očarljiv Vrt Esztergom izjemno prizorišče za družinska in prijateljska srečanja.

2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6.

PitStop Esztergom

Picerija, ki je bila odprta maja letos, je v Esztergomu doživela velik uspeh. Kot ljubezenski projekt mladega para je PitStop sprva začel prodajati svoje neapeljske pice na štirih kolesih, v obliki tovornjaka s hrano, danes pa lahko božanske pice mojstrovine okusimo tudi v stavbi in na terasi nekdanje kavarne Trafó. Če želimo izkusiti, kako je, ko se združijo strokovno znanje, strast, kakovost in pravi italijanski način življenja, je picerija PitStop v Esztergomu zagotovo pravi kraj za nas!

2500 Esztergom, Vörösmarty utca