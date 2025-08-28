Kje lahko kupite torto države leta 2025? – Tukaj je celoten seznam!

Torta države in zmagovalec tekmovanja za torto države brez sladkorja bosta od 19. avgusta 2025 na voljo na več kot 500 mestih. Kje? Celoten seznam slaščičarn najdete v našem članku!

Torta države 2025, 1. mesto: “DCJ STYLUSGYAKORLAT” | Foto: Združenje madžarske slaščičarske industrije

Torto Madžarske in zmagovalca tekmovanja za torto Madžarske brez sladkorja lahko kupite v Budimpešti od 19. avgusta 2025 v okviru dogodka Ulica madžarskih okusov v stavbi Várkert Bazár (1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.), pa tudi v več kot 500 slaščičarnah, navedenih na spodnjih seznamih za prenos – preberete si lahko na spletni strani Združenja madžarske slaščičarske industrije.

Industrijska organizacija opozarja na dejstvo, da bodo slaščičarne na seznamu torte izdelovale le 19. in 20. avgusta, nato pa se je treba v slaščičarnah pozanimati, ali je torta še na voljo.

Torta države leta 2025

Zmagovalci tekmovanja Ország Tortája 2025, ki bo letos potekalo že 19., so bili razglašeni konec julija. Tokrat lahko naziv Madžarska torta nosi torta z domiselnim imenom »DCJ Štílusgyakorlat«, ki sta jo ustvarila slaščičarja László Balogh in Roland Kis iz Gyule. Na tekmovanju Madžarska torta brez sladkorja je zmagal Alfréd Kovács, slaščičar Édes Vonal Cukrászda v Vácu, s svojo domiselno kreacijo »Álmodozó«.

O natečaju 2025

Natečaj 2025 je bil razpisan pod temo »Bobnasta torta 140«, pričakovali pa so oddajo novih, ustvarjalnih tort, za pripravo katerih je bila poleg sestavin bobnaste torte potrebna uporaba vsaj ene sestavine iz vsake od dveh skupin v nominiranih tortah:

– začimbe, ki izvirajo iz Karpatske kotline (npr. timijan, sivka, meta, žajbelj, izop, lovage, csombor)

– hungaricum pálinke ali vina, narejena iz sort grozdja, ki izvirajo iz Karpatske kotline (npr. breskova pálinka, slivova pálinka, jabolčna pálinka, višnjeva pálinka, iz vin kéknyelű, furmint, hárslevelű ali kadarka)

– avtohtono madžarsko sadje (npr. jerebika, marelica, višnja, kutina, breskev, jabolko, hruška, češnja, sliva)