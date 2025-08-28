Festival prestolnice se od poletja poslavlja s posebnimi vini in programi

Budimpeštanski vinski festival bo potekal v zgodnji jeseni in bo štiri dni med 11. in 14. septembrom zasedel svoje mesto v citadeli vinske kulture, gastronomije in elegance: palači Buda Castle.

Vino in gastronomija

Med 11. in 14. septembrom bo Buda Castle ponovno prizorišče Budimpeštanskega vinskega festivala, ki vsako leto združi na stotine razstavljavcev in je postal eden najbolj pričakovanih dogodkov za ljubitelje vina, saj udeležence čaka mojstrsko kurirana gastronomska ponudba, prefinjena madžarska in tuja vina ter nepozabno vzdušje.

Letos bo festival obiskovalce povabil tudi na edinstveno vinsko potovanje po Novem svetu na stojnici Tri-Nations Alliance (WineAge). Trije častni gostje, tri eksotične države: Avstralija, Južna Afrika in Nova Zelandija, hkrati predstavljajo raznolikost vinske kulture, ki se razteza čez celine.

Budimpeštanski vinski festival ni le praznovanje vin, temveč tudi priljubljeno stičišče ljubiteljev dobre hrane. Tokrat ne bo manjkalo specialitet, saj lahko svoje brbončice razvajamo z italijanskimi, azijskimi, balkanskimi, teksaškimi in seveda pristnimi madžarskimi jedmi. Tisti, ki imate radi sladko, vam ni treba skrbeti: na voljo so tudi različne sladice.

Vino in kultura gresta z roko v roki

Kot običajno tudi Budimpeštanski vinski festival poleg slastnih okusov ponuja podobno kakovosten glasbeni izbor: lahkoten jazz, čutni blues, mehki pop, folk in country ritmi poživijo vzdušje dogodka.

Brez pretenzij, da bi bil seznam izčrpen, bo na odru MVM nastopil duo Jucija Németha in Hunorja G. Szabója ter Dynamite Dudes in Jumping Matt & His Combo, ki jih vodi dobitnik glasbene nagrade Petőfi za instrumentalnega izvajalca leta 2025, Mátyás Pribojszki.

Festival ponuja bogato in vznemirljivo ponudbo tudi za ljubitelje vina, ki ne pridejo le na okušanje, ampak želijo tudi poglobiti svoje strokovno znanje. V pogovornem programu Kvaterka se bodo znani vinarji usedli za mizo, potekale bodo začasne degustacije vin, lahko se bomo udeležili igrivega kviza in se celo pogovorili z vinarji leta.

Vinski festival v Budimpešti // Grad Buda (11.–14. september 2025)

Vstopnice za vinski festival v Budimpešti v četrtek stanejo 8900 forintov, vstopnice za petek in soboto 9900 forintov, vstopnice za nedeljo pa 6900 forintov. Vstopnice lahko kupite na kraju samem ali pa dodatne vstopnice kupite vnaprej na uradni spletni strani dogodka.

Dnevna zapestnica vključuje kristalni degustacijski kozarec, vrečko za držalo za kozarec in degustacijo vin mednarodnega vinskega tekmovanja VinAgora 2025.

Dogodek je za obiskovalce odprt ob četrtkih od 14.00 do polnoči, ob petkih in sobotah od 14.00 do 1.00 ter ob nedeljah od 14.00. do 22. ure