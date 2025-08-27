Doživetja na Gellért Hillu: 6 zakladov, ki jih ne smete zamuditi pod čarobnimi pobočji Gellért Hilla

llért Hill, okrožje 1. in 11. okrožja prestolnice, leži pod pobočji Gellért Hilla, ki skriva na stotine zgodb in je pravi peneči kotiček Budimpešte. Med sprehodom vrste vil razkrivajo zgodovino preteklih stoletij, gastronomske dobrote vabijo k nebeškemu zločinu, čudesa narave pa nas vse osupljajo.

Arboretum Buda

Arboretum, ki ga Mór Jókai imenuje Raj na Gellért Hillu, je bil nekoč dom dolgih vinogradov, dokler epidemija filoksere konec 19. stoletja ni uničila vsega. Medtem je leta 1860 že začela delovati vrtnarska šola, ki jo je ustanovil Ferenc Entz, in od takrat ni nikoli izgubila svojega institucionalnega značaja. Na našo srečo lahko raziščemo tudi kraj, ki služi kot demonstracijski vrt za študente Madžarske univerze za kmetijstvo in bioznanost. Med sprehodom po 7,5 hektarjev velikem območju si lahko med 2000 lesnatimi rastlinami ogledamo najstarejše perzijsko drevo v državi in libanonski hrast. V enem najtoplejših predelov naše države pa lahko občudujemo tudi 250 vrst trajnic okrasnih rastlin in na stotine čebulnic.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Atelje

Budimpešta, ki se je konec 19. stoletja močno razvila, je takrat postala kulturno središče Madžarske, medtem ko so slikarji in kiparji v prestolnici komajda našli ateljeje. Zato je v začetku 20. stoletja mnogim umetnikom prinesla osvežitev, ko je bil zgrajen secesijski čudež Gellertov hrib.

Edino znano in ohranjeno delo Gyule Kosztolányi-Kanna še vedno prikazuje okraske, podobne tistim v Muzeju uporabne umetnosti. Ateljejska hiša je prav tako prava zanimivost zaradi svoje ogromne notranje višine, oken od tal do stropa in – do vojne – strešnih oken na strehi.

Poleg tega so po mnenju sodobnega umetnostnega zgodovinarja Károlyja Lyke secesijske mojstrovine edinstvene na celotni celini, kjer po njegovem mnenju ni nobenih dveh enakih ateljejev, nobenih dveh enakih oken in nobenih dveh enakih balkonov.

Kipar Frigyes Matzon je v svojem ateljeju v Ateljejski hiši na hribu Gellér izklesal kamnito skulpturo Morska želva. Foto: Fortepan/Sándor Bojár

V preteklosti so zgornje sobe zasedali veliki slikarji, kot so József Rippl-Rónai, Béla Czóbel, Ignác Kokas, Viktor Madarász, Erzsébet Vojnich, medtem ko so v pritličju prevladovali kiparji. Vstop je bil po vrstnem redu prijave, novi stanovalec pa je moral zagotoviti nastanitev za družino pokojnega umetnika. Po vojni so stanovanja ločili od ateljejev, ustvarili galerije ali pa so nekdanje garderobe modelov preuredili v sobe.

1118 Budimpešta, Kelenhegyi út 12–14.

Rožni vrt, park Jubileumi

Junija 2024 se je območje Gellért Hilla obogatilo z veličastnim rožnim vrtom, kjer cvetijo vrtnični popki na 3195 rastlinah. Vsak od grmov vrtnic služi kot simbol naselja na Madžarskem in v tujini ter simbolizira enotnost prestolnice in podeželja. Med 50 vrstami vrtnic se skriva tudi budimpeštanska vrtnica, čudovita breskovo obarvana roža vrste Großherzogin Luise. Poleg cvetov ljubezni so v rožnem vrtu parka Jubilee postavili tudi trajnice in dežni vrt.

Atelje-muzej Molnár-C. Pál

Slikar in grafik Molnár-C. Pál, rojen leta 1894, je v svoji vili na ulici Ménesi út 50 let ustvarjal različne grafike, oljne slike, lesoreze in več fresk. Njegovo delo je bilo nagrajeno z več nagradami, vključno z zlato medaljo za slikarstvo, ki mu je bila podeljena na svetovni razstavi v Parizu leta 1937. Po njegovi smrti je ena od njegovih hčera ustanovila družinski zasebni muzej, ki je najstarejši v naši državi. Stalna razstava predstavlja presek bogate umetniške zapuščine v rojstnem kraju del, skupaj z umetnikovimi osebnimi predmeti.

1118 Budimpešta, Ménesi út 65.

Kavarna in galerija Kelet

S svojim prijaznim vzdušjem in prijetnimi gastronomskimi dobrotami je Kelet lahko zlatar naših juter, vsakdana in poznih večerov hkrati. Kakovostne kavne specialitete nas s svojimi bleščečimi aromami kadar koli pritegnejo. Njihova orientalska bistrojska kuhinja pa je zagotovilo, da jih lahko obiščemo na zajtrk, kosilo ali celo le hiter prigrizek. Dolge, prijetne poletne večere lahko kronamo z okusnim koktajlom, kozarcem vina ali celo pivom. Poleg vsega tega je prostor, ki se ponaša s 5–6000 knjigami, tudi kulturni prostor, kjer se odvijajo predstavitve knjig ali celo vznemirljive razstave.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 29.

Némi Kenyér Pékműhely

Zgodba majhne lokalne pekarne na ulici Villányi se je začela leta 2020, ko je Krisztina zaradi epidemije nenadoma izgubila službo in začela vzgajati kislo testo. To ji je uspelo po srečnem naključju, saj danes njeni nagrajeni, dolgo zorjeni izdelki mnogim narišejo zadovoljen nasmeh na obraz. Pekarna je odprta dva dni v tednu po nekaj ur, kruh iz domače moke in različne pekovske izdelke pa izdelujejo po predhodnih naročilih.

1118 Budimpešta, Villányi út 103.