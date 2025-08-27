Hotel z bogato zgodovino na bulvarju Teréz: Zgodba hotela Béke

112 let star hotel Radisson Blu Béke ali nekdanji hotel Britannia ima bogato zgodovino, v nekaterih kotih stavbe pa so ohranjeni nekateri fascinantni delčki preteklosti. Hotel Béke je bil tudi priljubljeno zbirališče velikih literarnih osebnosti, znan pa je bil tudi kot Muzej Haranghy, danes pa je eden izmed priljubljenih hotelov na bulvarju Teréz.

Zgodovina hotela Britannia

Zgodovina hotela sega v leto 1913, ko se je trgovec s kavo Henrik Fábri vrnil domov s svojih dogodivščin po zahodni Evropi, od koder je s seboj prinesel penečo žgano pijačo, in se odločil odpreti hotelsko čudo, takrat imenovano hotel Britannia.

Za ta namen je izbral stavbo na pogosto obiskani lokaciji, ki je bila nato preurejena v hotel po načrtih Béle Málnaija, priznanega madžarskega arhitekta. Tako se je rodil eden najprestižnejših hotelov na bulvarju Teréz. Sodobna oprema in čudovita notranjost, primerna tistemu času, sta novozgrajeni luksuzni hotel hitro spremenili v priljubljen kraj.

Prva svetovna vojna in ponovno rojstvo hotela

Manj kot leto dni po odprtju hotela je izbruhnila prva svetovna vojna, katere grozote niso prizanesle hotelu Britannia, čeprav stavba ni bila usodno poškodovana, zato so škodo hitro popravili. Med vojno je stavba služila predvsem kot nastanitev za vojaške častnike.

Vendar pa sta prva svetovna vojna in svetovna gospodarska kriza zlomili izkušenega Henrika Fábrija, zato je bil prisiljen prodati Britannio, katere upravljanje je leta 1926 prešlo v roke Aladárja Németha in njegove žene. Par je imel pomembno vlogo pri oživitvi hotela in ga celo uvrstil med ikonične hotele v Budimpešti.

Hotel Haranghy prenovljen v muzej

Pod vodstvom para so v stavbo prinesli očarljiva dela Jenőja Haranghyja, profesorja na Visoki šoli za uporabne umetnosti, od katerih jih več hrani hotel. Stene hotelskih konferenčnih sob so prekrite s prizori iz Shakespearovih del, ki jih je ustvaril Haranghy, v kavarni Zsolnay pa lahko občudujete ogromno stekleno kupolo, rešeno in restavrirano iz nekdanje dvorane Dome, ki se veličastno nagiba nad kavarno.

Prizorišče za družabne večere in razvrat

Med obema svetovnima vojnama je hotel živel živahno življenje in je bil priljubljeno prizorišče literarne elite. Zsigmond Móricz je tukaj organiziral srečanja Zahodnega kroga prijateljev, ki so se jih udeleževali številni znani madžarski pisatelji in pesniki, od Mihályja Babitsa do Attile Józsefa.

Impozantno vzdušje Britanije je pogosto privabljalo Ferenca Móro, ki je nato postal prizorišče njegove prevare, in organiziral intimne afere z veliko mlajšo žensko.

Druga svetovna vojna in njene posledice

Med drugo svetovno vojno je bil hotel ponovno preurejen v vojaško nastanitev in ga je prevzela Rdeča armada. Po vojni so hotel iz Britannia preimenovali v Béke Szálló, ime, ki ga nosi še danes, le v nekoliko drugačni obliki.

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja je hotel ponovno začel cveteti in postal priljubljeno kulturno središče, v kavarni pa so nastopali tako madžarski kot tuji izvajalci.

Hotel danes

Hotel je bil v preteklih letih večkrat prenovljen, da je dosegel svoj sedanji sijaj. Trenutno deluje kot hotel Radisson Blu Béke in privablja tako domače kot tuje turiste iz Teréz körút. Hotel, ki ima 247 čistih sob v skandinavskem slogu, ima 14 visokokakovostnih konferenčnih sob, kjer zgodovina oživi skozi freske v sobah.

Kavarna Zsolnay, ki se odpira iz hotela, je idealen kraj za popoldanski čaj ali poslovni sestanek, srečanje čudovite steklene kupole in minimalistične elegance pa uteleša tudi združitev preteklosti in sedanjosti v enem prostoru.