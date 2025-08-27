Dvajsetletna glasbena palača je prinesla osupljiva presenečenja na najbolj nepričakovane kotičke v Budimpešti.

To poletje Müpa prinaša veselje do glasbe na ulice prestolnice, in to ne kar tako: rojstnodnevna institucija Budimpeštane razvaja z osvežilnimi instalacijami glasbenega tuša in celo z osupljivim ognjemetnim muralom.

Zdaj je čas za upočasnitev.

Palača umetnosti trdno verjame, da je zdaj čas, da se za trenutek ustavimo in potopimo v čudoviti svet zvokov. Zato je Müpa na dveh avtobusnih postajališčih v prestolnici, na trgu Blaha Lujza in trgu Széll Kálmán, postavila glasbene tuše, na veliko veselje mimoidočih.

V posebnih instalacijah lahko izbiramo med lahkotnimi ritmi in klasičnimi skladbami, tako da se lahko med dvema avtobusnima postajališčema osvežimo s čudovitimi melodijami. Pesmi so bile posnete ena za drugo v Müpi in zahvaljujoč posebni tehnologiji jih je mogoče slišati le, če se dejansko ustavimo pod tušem in tako prekinemo naglico vsakdanjega življenja.

Impresivna instalacija prikliče v spomin ikonično stavbo.

Vredno se je odpraviti tudi v 1. okrožje, saj tudi stavba na naslovu Krisztina körút 30 pozornemu očesu predstavlja edinstveno umetniško delo.

Približno 220 kvadratnih metrov velika ognjena poslikava nas popelje vse do Narodne koncertne dvorane Béla Bartók in hkrati izvabi delček naše otročje narave. Osvežujoč barvni pridih v življenju mesta, ki hkrati prenaša močno vizualno sporočilo!

Ognjena poslikava Glasbenih prh in skupine Colorful City Group bo na ogled do 31. avgusta in oznanja lepoto upočasnjevanja in kulture, začinjeno z veličastnim razgledom na stavbo na bregu Donave.

Več informacij o Glasbenih prhah najdete s klikom tukaj, o ognjeni poslikavi pa s klikom tukaj.