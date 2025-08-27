Bleščeča razstava svetlobe pred festivalom INOTA

Termoelektrarna Inota se je preoblikovala v največji neprekinjen industrijski razstavni prostor na Madžarskem – med 15. in 24. avgustom bo obiskovalce navduševal čaroben spektakel.

Leta 2025 je projekt INOTA dosegel nov mejnik: pred festivalom elektronske glasbe INOTA, ki je potekal med 28. in 30. avgustom, je območje med 15. in 24. avgustom postalo v celoti dostopno: odprla se je obsežna razstava svetlobne umetnosti, ki si jo je mogoče ogledati vsak večer med 18. in 23. uro.

Monumentalna in lokacijsko specifična dela

Koncept instalacij razstave FÉNYERŐMŰ nadaljuje način razmišljanja, ki se je uveljavil skozi leta, tokrat pa v še bolj kompleksni in monumentalni obliki: iz 7 različnih držav je prispelo več kot 20 svetlobnih in likovnih del.

Dela vključujejo tudi lokacijsko specifične, velikanske instalacije, zasnovane posebej za območje termoelektrarne Inota – v hladilnih stolpih, ikonični turbinski dvorani in globoko na Trgu kotlov.

Razstava ponuja nepozabno doživetje za vse starosti – dopolnjujejo jo vodeni ogledi s strani umetnikov iz Túrajója in družinski dan 23. avgusta – in bo seveda odprta za javnost med festivalom.

Dogodek razstave na Facebooku, vključno s celotnim seznamom umetnikov, si lahko ogledate TUKAJ, vstopnice pa lahko kupite TUKAJ.