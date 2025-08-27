7 briljantnih budimpeštanskih muralov iz zadnjih nekaj let, ki bodo poživili vsakdanje življenje

V Budimpešti lahko odkrijemo dela številnih umetnikov ulične umetnosti, od zelo majhnih nalepk do ogromnih muralov. Dela Barvitega mesta so morda mnogim od nas znana, saj njihove slike na stenah večnadstropnih stavb in požarnih zidovih poživijo vsakdanje življenje v mnogih delih mesta. Pred kratkim se je pojavilo nekaj novih del, naj vam pokažemo, kaj so!

Krokodil na požarnem zidu

Najnovejše delo 7. okrožja je krokodil, ki je »splezal« na enega od požarnih zidov na ulici Akácfa, ki ga je zasnoval priznani poljski umetnik FINER kot zadnji element serije kulturnih programov poljskega predsedovanja EU. Mural, posejan s preprostimi, a zgovornimi motivi, odlično ujame kompleksen odnos med naravnim okoljem in umetnimi elementi metropolitanske divjine. Umetniško delo prikazuje tudi ikonične znamenitosti poljske in madžarske prestolnice, ki v mislih povezujejo obe državi in simbolizirajo poljsko-madžarsko prijateljstvo.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 27.

Szenes Hanna

Funska poslikava na ulici Frankel Leó v 2. okrožju je poklon pesnici in junakinji Hanni Szenes. Hanna Szenes je bila madžarsko rojena judovska pesnica in padalka, ki je med holokavstom postala junakinja in umrla mučeniške smrti v Budimpešti, medtem ko je branila identiteto svojih tovarišev. Njena dela so znana po vsem svetu, na freski pa lahko beremo njeno pesem Boldog a gyufa, ki nosi kratek, a globok pomen o samožrtvovanju, upanju, odporu in smrti. Ta freska je del serije slik, ki prikazujejo izjemne madžarske ženske, bodisi namišljene bodisi resnične, pretekle ali sedanje, na katere se madžarski narod lahko zgleduje in je nanje ponosen.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 78.

Zid Nobelovih nagrajencev

Med sprehodom po ulici Kertész lahko naletite na monumentalno stensko poslikavo, na kateri naju gledata dva znana znanstvenika, dobitnika Nobelove nagrade, Katalin Karikó in Ferenc Krausz. Katalin Karikó je madžarska biokemičarka, ki je postala svetovno znana zaradi svoje pionirske vloge pri razvoju cepiv na osnovi mRNA. Ferenc Krausz je madžarski fizik, ki je dosegel svetovno znane rezultate pri raziskavah laserske fizike in atosekundnih impulzov. Citat na stenski poslikavi »Kot Madžar, v ospredju znanosti, služim človeštvu.« odlično odraža miselnost in vrednote obeh raziskovalcev, njun pristop k dejavnostim in služi kot zgled vsem ljudem.

1073 Budimpešta, Kertész utca 22.

100 let MNB, Sándor Popovics

Lani je Madžarska narodna banka praznovala svojo 100. obletnico, zato so v spomin na to razširili tudi Krisztinin bulevar s sorodnim, neverjetnim ognjenim muralom, na katerem je Sándor Popopvics in logotip obletnice v središču. Kdo pa je bil Sándor Popovics in zakaj je bil njegov portret na steni? Bil je prvi predsednik Madžarske narodne banke in je bil tudi odločilna osebnost v madžarskem bančnem sistemu, finančnem svetu in gospodarstvu. Očitno je osebnost, ki se ji lahko zgledujemo – ne le v prenesenem pomenu, ampak tudi dobesedno!

1013 Budimpešta, Krisztinin bulevar 30.

Barvite superjunakinje

Barvite murale lahko srečamo tudi v 11. okrožju, čeprav moramo biti bolj pozorni, saj niso nujno na stenah stavb. Na ulici Szerémi út, na podpornih zidovih pod železniškim prehodom, lahko občudujemo tudi dve umetnini ulične umetnosti Színes Város, ko se s tramvajem 1 peljemo pod nadvozom. Na eni strani prevladujejo modri, zeleni in roza odtenki, vidimo superjunaka, ki se bori za živali, in dekle, ki postaja nevidno, kar je prav tako del serije slik, ki slavijo namišljene ali resnične junakinje. Na drugi strani pa lahko sodeč po modri in oranžni barvi verjetno opazimo kontrast ognja in vode v sodobni upodobitvi, čeprav Színes Város ni objavil informacij o njegovem pomenu.

1117 Budimpešta, Szerémi út 2.

Veterinarska pediatrična klinika

Na veliko veselje otrok je pediatrična klinika na ulici Kondor Béla sétány ne le prenovljena, ampak je dobila tudi vznemirljiv, barvit »plašč«. Vabljivi odtenki in ljubke živali, naslikane na steni, s svojimi oglatimi oblikami in čisto preprostostjo prikličejo v spomin svet Minecrafta, računalniške igre, ki jo obožujejo številni otroci. Ti znani motivi lahko pomirjujoče vplivajo na otroke in morda vnesejo malo barve v dneve odraslih, saj jim ni treba vstopiti le v pobeljeno stavbo. Posebnost dela je, da ne pokriva le ene stene, temveč celotno stavbo, delo ekipe Színes Város.

1181 Budimpešta, Kondor Béla sétány 11/a

Zid vrtca Kópévár

Umetniško delo na dolgem zidu na ulici Murányi je naročil vrtec Kópévár, njegova posebnost pa je, da so otroke vsako jutro ob prihodu v vrtec vprašali, katere živali bi radi videli. Na koncu se je rodila gozdna tema, tako da lahko na zidu vidimo zajčka, ki se skriva v grmovju, radovedno lisico, letečega metulja in celo lenivca, ki počiva na drevesu. Barvita, mirna stenska poslikava bo zagotovo vsem narisala nasmeh na obraz, ko bodo videli ta čudovit prizor.

1078 Budimpešta, Murányi utca 27.