Naši najljubši kraji v Krisztinavárosu: 10 skritih zakladov ob vznožju gradu Buda, ki so osvojili naša srca

Zelene ulice zgodovinskega dela mesta skrivajo toliko čudes: nove in retro slaščičarne, majhne kavarne, patinirane bistroje, skybar, ki lebdi na soncu, citadela umetniškega peciva in celo priljubljena budimpeštanska jušna restavracija hollywoodske superzvezdnice samo čakajo, da odkrijete bisere Krisztinavárosa!

Daisuke Krisztina

Tokrat azijsko ime skriva najboljše kave v Latinski Ameriki: Daisuke je postal znano ime v svetu specializiranih kavarn v Budimpešti. Enota verige v 1. okrožju, ki se nahaja ob južni železniški postaji, vas čaka z družinskim vzdušjem in kavnimi specialitetami, praženimi na Madžarskem – in seveda z okusnimi tortami in sendviči. Ne glede na to, ali gre za poslovni sestanek ali srečanje s prijatelji, ima Daisuke Krisztina vse, kar potrebuje vsak: miren kraj, skodelico vrhunske kave in svoj najljubši prigrizek.

1013 Budimpešta, Krisztina körút 39.

Panoramska terasa Pénzmúzeuma

Kdo je rekel, da lahko muzej navduši le z artefakti? Nazdravite mestu, medtem ko uživate v žarkih zahajajočega sonca in dih jemajočem razgledu – vse na panoramski terasi Pénzmúzeuma! Edinstveno prizorišče ponuja vse, kar potrebujete za brezskrbno sprostitev: osvežilne pijače, pecivo, prigrizki in celo kvizi ter filmske projekcije vas čakajo na strehi nekdanje pošte. V Krisztinavárosu ne boste našli bolj vzvišenega vzdušja!

1012 Budimpešta, Várfok utca 22

Kavni kotiček Rojt és Bojt

Ikonični kotiček Buda je zdaj skrit na prenovljeni lokaciji, pod listjem senčnih dreves: Rojt és Bojt vas zdaj čaka na Granitnih stopnicah, da si končno privoščite razkošje upočasnitve. Jedilnik seveda ponuja običajno kakovost – poleg nebeškega peciva, jajčnih jedi, rogljičkov in kavnih specialitet se lahko prepustite občutku brezčasne harmonije. V prijetni majhni kavarni dobrote, kot so affogato, freddo, cubano ali hišna specialiteta, kava Rojt és Bojt, poskrbijo za kofeinski dvig. In ko se boste napolnili z energijo, bo sprehod do gradu resnično otročja igra!

1012 Budimpešta, Tábor utca 5. / Gránit etlép

Dobay Cukrászda – Horváth-kert

Na veselje prebivalcev Budima se je veriga slaščičarn, ki pripada restavraciji VakVarjú, preselila v 1. okrožje: zdaj lahko v Horváth-kertu poskusite nebeško pecivo Dobay! Očarljiva slaščičarna ima tudi sončni paviljon, kjer lahko v senci hladnih dreves prigriznete domače slaščičarske mojstrovine – kot so ikonične kreme. In še nismo govorili o lahkih kremah in dišečem pecivu, ki ga kanček francoske romantike naredi resnično posebnega!

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38.

Déryné Bisztró

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Déryné pravi budimski gastropub – odkar je sredi desetletja 1910 odprl svoja vrata, mu ni para! Njegove stene so obiskali pisatelji, igralci in dolgoletni Budimčani, njegovo ime pa je danes sinonim za svetovljansko eleganco. V draguljnici na Krisztininem trgu tradicionalne jedi, prvovrsten koktajl meni, glasba v živo, osupljiva notranjost in terasa zagotavljajo, da se boste lahko popolnoma potopili v budimski življenjski slog. In če hrepenite po sveže pečenih dobrotah, bo Déryné Kenyér pravi kraj za vas: v majhni stojnici poleg restavracije se skrivajo nebeška čudeža iz kislega testa.

1013 Budimpešta, Krisztina tér 3.

Kavarna in pražarna Csészényi

Csészényi že dvajset let izžareva mirno vzdušje in ponuja na desetine kavnih specialitet v središču Bude. Kavarna je prevzela prostor nekdanje urarske delavnice Rill, spomin na katero je še danes ohranjen s starinskim pohištvom. Zdaj lahko izbiramo med skoraj 30 vrstami kavnih napitkov, za katere zrna arabice pražijo eno za drugim na kraju samem, po merjenju pa jih lahko celo odnesemo domov. V edinstveni notranjosti starinski emajlirani napisi, plakati in slike prikazujejo isto vzdušje, kot so ga naši predniki doživljali v trgovini Krisztinaváros. Pravi retro biser, ki bi ga moral vsakdo obiskati vsaj enkrat!

1013 Budimpešta, Krisztina körút 34.

Kavarna in čokoladnica Cho Coco

Posebne kave in slaščice z vsega sveta – ob vznožju gradu Buda, v osupljivem okolju. Cho Coco je pravi “čokoladni salon”, kjer vas poleg vrhunskih sladic čakajo tudi osvežilne pijače, posebne različice sendvičev in pecivo. Njihova sezonska ponudba pozimi vključuje najbolj okusne bagele v mestu, med luksuznimi dobrotami pa lahko najdete celo čokolado iz Madagaskara. Njihova umetnost latte z medvedki pa bo zagotovo spravila vaš merilnik ljubkosti ob pamet! V mirni ulici v Krisztinavárosu, s pridihom francoskega vzdušja, vas vsak delavnik čaka budimski čokoladni raj.

1013 Budimpešta, Paulerjeva ulica 7.

Bistro Stand25

Osupljivi kulinarični užitki Szabine Szulló in Tamása Szélla, ki se nahaja ob grajskem predoru, čakajo gastronomske pustolovce z nebeškimi jedmi in sproščenim vzdušjem. Madžarska kuhinja, prijazen bistro, kjer velja le eno pravilo: brez kompromisov pri kakovosti in sestavinah! Poleg njunih emblematičnih jedi – golažne juhe, somlóija – na jedilniku najdemo tudi sezonske dobrote, odvisno od razpoložljivih domačih sestavin – najvišje kakovosti. Poskusite ponudbo Stand25 in se prepričajte, zakaj je komaj leto dni po odprtju prejela kvalifikacijo Bib Gourmand!

1013 Budimpešta, Attila út 10.

Béla Bácsi Cukrászdája

Tradicionalne in novovalovne sladice z roko v roki, vse v lični pekarni: Béla Bácsi in njegova ustvarjalna ekipa slaščičarjev že skoraj 40 let trdno verjameta, da je čas, da ponovno premislimo o dobrotah iz babičinih receptov. Tako se tradicionalni okusi in arome pogosto vračajo na krožnike s piškoti v novi preobleki, v brezplačni različici – na primer v obliki paleo zerbó. Pri Béla Bácsiju so resnično ponosni, da delajo z madžarskimi sestavinami brez dodatkov, seveda pa poleg lastnih marmelad uporabljajo tudi tuje, vrhunske sestavine. V slaščičarskem nebesu na ulici Mészáros utca biseri francoskih, nemških in madžarskih slaščic samo čakajo, da jih pomočite v inovativne in že znane kombinacije okusov!

1016 Budimpešta, Mészáros utca 14.

Dang Muoi Pho Bistro – Attila út

V tem čudovitem delu mesta lahko okusite tudi neponovljive okuse Vietnama: v poslovalnici Dang Muoi Pho na ulici Attila út si lahko napolnite želodec z obilnimi juhami. Celo Angelina Jolie se ni mogla upreti eni najboljših proizvajalk pho juh v državi! Svetovna zvezda je leta 2023 snemala v Budimpešti in se je v prostem času odpravila v bistro Kristinaváros, da bi poskusila najbolj pristno pho izkušnjo. Nič čudnega, saj lahko v Dang Muoi Pho vsakdo najde svojo najljubšo kombinacijo okusov: ta družinam prijazna jušnica s svojo množico gurmanskih jedi vabi ljubitelje azijske kuhinje v Krisztinaváros.

1012 Budimpešta, Attila út 125.