8 briljantnih krajev v Budimpešti, kjer lahko poskusite nebeške pistacijeve sladice

Odkar se je pojavila dubajska čokolada, je svet v pravi pistacijevi mrzlici. Kavarne in restavracije ponujajo različne pistacijeve dobrote, ki niso le nebeške, ampak tudi zelo razkošne. Tukaj je nekaj krajev, ki jih je vredno obiskati, če si zaželite pistacijeve sladice!

Restavracija Pavillon de Paris

Vrt v Pavillon de Paris je čudovit, vzdušje je resnično francosko, jedilnik pa izjemno mamljiv. To ni čudno, saj ponuja tako vzvišene sladične kompozicije, kot je nezamenljiva Mille feuille, polnjena s pistacijami in malinovo kremo. Hrustljavi pekači, mehka tekstura krem, čarobna mešanica okusov pistacij in malin ter sveže maline vas vabijo na vznemirljivo gastronomsko pustolovščino. Seveda pa ne smemo izpustiti snežno belega sladkorja v prahu na vrhu sladice!

1011 Budimpešta, Fő utca 20.

Budapest Bites

Na ulici Dob utca je novo odprta restavracija Budapest Bites pravi raj za langoše, kjer lahko najdete vse od klasičnih okusov do ekstremnih dodatkov. Vendar pa so langoši, ocvrti v olju do zlato rjave barve, božanski tudi v sladki različici, poleg tradicionalnih slanih, še posebej v kombinaciji s pistacijami. Medeno sladka, zelena pistacijeva krema, prelita po testu, se popolnoma ujema s kislo malinovo omako in koščki malin na vrhu. Nagrajena izbira tako po okusu kot po videzu!

1074 Budimpešta, Dob utca 19.

Anjuna Ice Pops

Anjuna na ulici Sas utca je kanaan osvežilnih sladic, kjer se lahko po napornem dnevu razvajate z osvežilnimi sladoledi in nebeško kremastimi sladoledi. Tudi pistacijeva norost se jim ni izognila, njihov sicilijanski pistacijski sladoled je narejen iz posebnih semen, vzgojenih na pobočjih Etne, znane tudi kot zlato Sicilije, in ponuja najvišjo kakovost. Poleg sladoleda na palčki sta na voljo tudi kepica sladoleda in okusna torta z okusom pistacij.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 24. | 1051 Budimpešta, Sas utca 7. | 1061 Budimpešta, Király utca 44.| 1137 Budimpešta, Pozsonyi út 5.

Freyja – zgodba o rogljičkih

Kaj bi se lahko bolje podalo k svilnati pistacijski kremi kot maslen, dišeč rogljiček? Pri Freyji sveže, hrustljavo testo in sladki pistacijski nadev tvorita čudovito kombinacijo, sijoče s pistacijami posute sladice, ki se razprostirajo na pultu, pa so privlačen prizor. Edina težava pri njih je, da se je težko ustaviti in pojesti samo eno.

1074 Budimpešta, Szövetség utca 10-12.

Rožnata pistacija

Kot že ime pove, je Pink Pistachio specializiran za pistacijeve dobrote, zato bi bilo težko izpostaviti samo eno sladico. Na naslovu Hercegprímás utca 6 lahko izbirate med različnimi pistacijevimi pecivi, nebeško plastnimi ameriškimi palačinkami in kremastim zelenim sladoledom, prava sezonska poslastica, sveže jagode, prelite po vratu nežno tekoče pistacijeve kreme, pa prav tako obljublja čarobno okusno izkušnjo. Karkoli izberete, vam bo zagotovo bogato s pistacijami!

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 6.

Fazekas Cukrászda

Fazekas Cukrászda na ulici Csömöri ut ponuja tudi različne pistacijeve sladice, pa naj gre za okusen dubajski čokoladni sladoled ali briljantno lepe tortne mojstrovine. Slana pistacijeva pena z malinovim drobljencem na sredini, okronana s hrustljavo plastjo pistacij, je preprosto čudovita. Najboljše pri tem je, da je na voljo ne le kot kos torte, ampak tudi kot cela torta, zaradi česar je odlična izbira za rojstne dneve ljubiteljev pistacij.

1162 Budimpešta, Csömöri út 209.

Allegro Ristorante & Bar

Prijetna restavracija Allegro na ulici Bartók Béla ut ponuja tudi okusno pistacijevo sladico. Tiramisu, postrežen v majhnem kozarcu, je čudovita zelena plastovita sladica z mehko pistacijevo kremo in drobljivim biskvitom, ki pleše kot nebeški ples. Lahko ga uživate po pravi italijanski večerji, vendar se splača obiskati restavracijo že zaradi tega, saj vas čaka senzacionalno okusno potovanje.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Sugar Shop

Če hrepenite po sladici, je Sugar Shop idealen kraj za vas! Najboljše pa je, da se med neštetimi sladicami najde tudi pistacijeva poslastica, po kateri si bomo zagotovo obliznili vseh deset prstov. Eden naših najljubših je dubajski pistacijski brownie, ki se skoraj stopi v ustih, ko vanj ugriznete, a zaradi pistacijeve praline s testom kadayif, popečenim na maslu, ostane še vedno hrustljav. Ta teden se vsekakor splača obiskati Sugar Shop, saj bomo lahko med Dnevi pistacij, ki potekajo med 11. in 17. avgustom, okusili še več zelenih čudes.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 48.