6 posebnih gastropubov v Budimpešti za ljubitelje novih okusov in dobrot

V Budimpešti je toliko briljantnih gastropubov, kot je zvezd na nebu, a na srečo so na novo odprte enote še vedno sposobne pokazati nekaj novega. Oglejte si naš izbor, v katerem priporočamo šest lokalov za ljubitelje novih okusov in dobrot.

Halva in oreščki

Pred kratkim odprta Halva in oreščki nam prinaša svet arabskih okusov: halva zdaj popestri tudi gastronomsko ponudbo Budimpešte. Eksotična poslastica je večinoma narejena iz sezamove paste ali drugih semen in sladkorja, nastala masa pa je aromatizirana na različne načine. Nov najljubši okus Halve in oreščkov je zagotovo halva z rožno vodo, v njihovi trgovini na ulici Király pa gurmane čakajo tudi sladkarije s pistacijami, mangom in belo čokolado.

1061 Budimpešta, Király utca 26.

Esraa Baklava

Ko obiščete Esraa Baklavo na Krisztininem bulvarju, lahko zaplujete tudi v mednarodne vode, kjer nam pripravljajo pravo turško baklavo, kot generacijsko dediščino, ki temelji na preživelem receptu tete Zeynep. Sladkarije, narejene iz kakovostnih sestavin, obljubljajo neprimerljivo okusno izkušnjo, so pripravljene z veliko pozornostjo in skrbnostjo, ena za drugo, tako da tanke plasti testa, okusen nadev in sirup, ki prežema vsak grižljaj, gurmanom predstavljajo pravo kulinarično pustolovščino.

1122 Budimpešta, Krisztina körút 11.

Boba & Brew

Boba & Brew združuje kulturo kave in kreativne pijače v osrčju mestnega središča, saj na novo odprti lokaciji ponujajo tako klasično hladno kuhano kavo kot ekstremni mango-matcha mehurčkasti čaj, ki ga lahko spremljajo okusne pecivo. Majhna trgovina s teraso na Erzsébetovem trgu, ki živi na priljubljenosti kulture mehurčkastega čaja, ponuja več različic z mlekom in brez mleka, zato ne dvomimo, da bo vsak našel nekaj, kar mu ustreza.

1051 Budimpešta, Erzsébetov trg 13.

Fluffy & Me

Nova budimpeštanska nebesa za palačinke, ki je tudi prva trgovina s suflejem v naši državi, je pred kratkim odprla svoja vrata. Ekipa Fluffy & Me na naslovu Kazinczy utca 52/C neutrudno dela, da bi vsakomur polepšala dan z edinstvenimi okusi, spektakularnimi grižljaji in puhastimi sladicami. Palačinke niso le lepe na pogled, ampak so tudi božanskega okusa, pa naj gre za pistacijeve sufleje, ki imajo okus, kot da bi ugriznili v oblak.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 52/C

Cookie Beacon Brunch

Zasluženo priljubljena zajtrkovalnica Cookie Beacon je odprla novo trgovino na Ferenciek trgu in v 5. okrožje prinesla norijo po maslenem pecivu. Kraj je znan po svoji odlični ponudbi zajtrkov, a prav neverjetno mehki, okusno polnjeni piškoti so povzročili vrste pred njihovo trgovino na Hercegprímás utca. Če še niste bili tam, je čas, da obiščete Ferenciek trg in doživite čarobnost novo odprtega lokala.

1052 Budimpešta, Ferenciek tere 1.

HABA Juicebar

Živahna scena na ulici Váci je dodala še en biser. HABA Juicebar se je odprl julija in z neverjetnim zagonom eksplodiral v zavest javnosti s svojimi zdravimi napitki za gašenje žeje, sendviči na žaru in značilnimi koktajli. Čez dan kraj gurmane čaka z vznemirljivim zajtrkom in odlično kavo, zvečer pa se spremeni v pristno budimpeštansko zbirališče s ponudbo tapasov, osvežilnih sokov in alkoholnih pijač.

1056 Budimpešta, Váci utca 82.