5 super vznemirljivih gastronomskih tečajev v Budimpešti za avgust, ne le za kuhinjske vile

Če se želite to poletje potopiti v svet peke in kuhanja, se lahko avgusta v prestolnici prepustite številnim tematskim delavnicam. Ne glede na to, ali bi svoje goste očarali z nebeškim pecivom ali vznemirljivimi koktajli, boste med petimi spodnjimi dogodki zagotovo našli tistega, ki vam bo ponudil najbolj uporabno znanje!

Dobrodelna delavnica makronov // Gastro delavnica Bread Artist (23. avgust 2025)

23. avgusta lahko okusite pisan svet izdelave sladic na posebni delavnici. Izkušnjo izdelave makronov posladka tudi dober namen: s ceno vstopnice lahko v celoti podprete požrtvovalno delo Hasadékon Átségétő Egyesület. Med tečajem lahko pod vodstvom Tímee Takács-Balázs ustvarite škatlo čudovitih makronov, udeleženci delavnice pa bodo prejeli celo recept, da bodo lahko očarljive male sladice poustvarili doma. Lahko mešate, pečete, nadevate skupaj in hkrati olajšate življenje družinam z dojenčki v združenju.

Delavnica listnatega testa brez glutena // LisztMIX (9. avgust 2025)

LisztMIX je prava prelomnica v kuhinji tistih z alergijami na hrano: madžarska blagovna znamka ponuja bogastvo mešanic moke brez glutena, laktoze, sladkorja in veganske moke. Hajni in Ádám, sanjača edinstvene blagovne znamke, vas bosta zdaj na delavnici naučila vsega, kar morate vedeti o pripravi dobrot iz listnatega testa brez glutena. Na dogodku lahko z lastnimi rokami ustvarite sveže, hrustljavo pecivo, saj se nihče ne rabi odpovedati svojim priboljškom! Naučite se lahko, kako narediti nebeške rogljičke in kolačke z vzhajanjem v manj kot 2 urah – od zdaj naprej bo peka brez kvasa doma otročja igra!

Delavnica vodnega kefirja // DUNYI (10. avgust 2025)

Fermentiran, osvežujoč in ga lahko okusite, kakor želite: kaj drugega bi lahko bil kot vodni kefir! Posebno ime skriva super pijačo, katere priprave se lahko zdaj naučite na DUNYI, odprti delavnici Donave na pomolu. Najpomembnejša sestavina peneče pijače ni nič drugega kot kvasna gliva – tako bo polna probiotikov. Seveda je zadeva veliko bolj zapletena, a dobra novica je, da se lahko vsega o tekoči zdravstveni bombi naučite na lokaciji pod trgom Vigadó. Poleg tega si lahko na delavnici pripravite svojo pijačo, dobite pa lahko celo gobo za začimbo z vodnim kefirjem. Začnite fermentirati!

Večer in delavnica italijanskega gin tonika z izborom italijanske šunke // Degustacija ginov (14. avgust 2025)

Delavnica, ki je ne smete zamuditi, v kombinaciji z degustacijo, s 5 najboljšimi italijanskimi gini: zdaj lahko uživate v svojih najljubših koktajlih v družbi nebeških šunk in oliv! Seveda lahko medtem pridobite tudi koristno znanje: med večerom vam bodo strokovnjaki razkrili skrivnosti popolnega gina in tonika. Navsezadnje ni pomembno, v kakšnem kozarcu ga postrežete, kako ga začinite ali celo kakšen led uporabite! Na koncu lahko skupaj pripravite pravi sladični koktajl, po katerem boste zagotovo odšli nasmejani – s presenetljivo začimbo gina in majhno stekleničko gina in tonika v roki.

Tečaj priprave sušija // Chef Premiere by Renée (16. avgust 2025)

To poletje se lahko ljubitelji japonske kuhinje naučijo podrobnosti priprave sušija z resničnim dobičkom. Poleg tega lahko v kuharski šoli v središču mesta odkrijete še druge dobrote: dobrodošli bodo sake, gyoza in seveda japonska najljubša omleta tamagoyaki. Ko se boste dovolj povezali z orientalskim vzdušjem, lahko začnete z valjanjem! Suši lahko napolnite s čimer koli želite – zahvaljujoč mojstru lahko obvladate posebno tehniko priprave makisušija, futomakija in uramakija. Zagotovo boste do konca dneva postali profesionalni izdelovalec sušija in se boste celo naučili zgodovine nastanka azijske gastronomije.