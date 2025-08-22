Letos se bo odprla 25. razstava javnega dobrega počutja ARC

azstava ARC iz leta v leto prinaša najbolj edinstvene plakate, ki v prestolnici sprožajo na stotine misli, pogovorov in pogosto celo debat. Danes je bilo razkrito tudi, kdaj si bomo lahko ogledali posebno razstavo o javnem dobrem počutju.

Jubilejna, 25. razstava ARC bo letos potekala med 12. septembrom in 12. oktobrom na znanem prizorišču, v parku Bikás, in bo predstavila najbolj vznemirljiva dela plakatov leta. Razstava panojev na prostem je že četrt stoletja del živahnega kulturnega življenja Budimpešte – brez pretiravanja lahko rečemo, da je ena njenih najpomembnejših gonilnih sil.

Letos ARC predstavlja edinstvene, včasih moteče, a vsekakor miselno spodbudne plakate pod naslovom TOLIKO?. Prijavitelje so prosili, naj pokažejo, kam je Madžarska prišla v 25 letih.

Kot vsako leto je lahko svoja dela oddal vsakdo – priznana strokovna žirija je imela težko delo pri izbiri najboljših izmed več kot 1000 prispevkov.

Brezplačna razstava, odprta 24 ur na dan, se osredotoča na ustvarjalnost in družbene procese: ni zaman, da ARC imenujemo največji vizualni kulturni dogodek v Budimpešti, ki oblikuje mnenje.

Obiščite lokacijo Újbuda, si oglejte letošnji izbor četrt stoletja stare razstave in razmislite o najbolj perečih vprašanjih našega časa na pobočjih parka Bikás!

Več informacij o razstavi najdete na Facebook strani dogodka na tej povezavi.