Legendarna rock opera z zvezdniško zasedbo prihaja v park čudovitega gradu Gödöllő

21. avgusta bo park kraljevega gradu Gödöllő gostil edinstveno glasbeno zanimivost: tokrat bomo lahko uživali v koncertni različici legendarne rock opere Kralj Štefan na čudoviti lokaciji! Spektakularno produkcijo si je po vsej državi ogledalo že več kot 200.000 ljudi – zdaj pa odmeven uspeh dela končno dosega tudi Gödöllő. (x)

Vsi najljubši, ikonični komad mojstrskega dua Levente Szörényi – János Bródy, bo zaživel kot koncert: z monumentalnimi vizualnimi elementi in seveda najbolj znanimi uspešnicami rock opere.

Produkcija je temeljila na drami Miklósa Boldizsárja Ezredforduló, režiser in producent te posebne glasbene izkušnje pa je nihče drug kot Pál Feke! Priljubljeni umetnik je seveda povabil smetano madžarske glasbe in gledališča, da skupaj na odru pričarajo dih jemajoče prizore.

Med izvajalci koncerta István, the King so imena, kot so Attila Dolhai, Péter Novák, Andrea Malek, György Szomor, Bernadett Vágó, Attila Serbán, Flóra Herczeg in seveda Pál Feke.

In to še ni vse: udeležba je brezplačna, vendar obstaja priložnost za podporo razvoju izobraževanja v madžarskem jeziku za ljudi, ki živijo v Beregszászu, pobratenem mestu Gödöllő! Na ta način lahko občinstvo s pomočjo glasbene sprostitve podpre plemenit cilj.

Produkcija, ki se začne ob 21. uri in traja skoraj 80 minut, ponuja edinstveno kulturno doživetje za mlade in stare – če ste jo že videli, jo potem obiščite, če pa še niste, se 21. avgusta odpravite na kraljevi grad Gödöllő! Deževni dan bo morda potekal 25. avgusta.

Pokrovitelj dogodka je Balázs Hankó, minister za kulturo in inovacije.

Več informacij o predstavi najdete na spletni strani kraljevega gradu Gödöllő s klikom tukaj.