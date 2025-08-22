Budimpešto bodo jeseni znova poživili čudoviti okusi podeželskega življenja

Med 18. in 21. septembrom se bodo vznemirljivi kmetijski programi in družinska doživetja znova preselili na Hungexpo: OMÉK bo svoja vrata odprl že 82. zapored! To jesen se bo Nacionalni sejem kmetijske in živilske industrije lotil nič manjše naloge kot razprave o najbolj perečih izzivih kmetijskega sektorja, hkrati pa bo mladim in starim ponudil vpogled v vrvež vsakdanjega življenja na podeželju. (x)

Tradicija, inovacije, izobraževanje in zabava z roko v roki … tokrat bo OMÉK osvojil celotno območje Hungexpa, le izberite med najboljšimi programi!

Smetana pridelka je tukaj

Nacionalni sejem kmetijske in živilske industrije ponuja potrošnikom edinstveno priložnost, da se srečajo in neposredno pogovorijo s kmeti ter seveda s ključnimi akterji v panogi. Prisotni bodo vsi, ki so pomembni: domači proizvajalci, distributerji, proizvajalci hrane in celo najsodobnejša kmetijska mehanizacija!

Zvesto tradiciji bo tudi letos akvarij postavljen na stojnici MAHOP, tako da boste lahko občudovali sladkovodne ribe, ki izvirajo iz Madžarske, vendar pa sta tudi Program za razvoj podeželja in prizorišče SKP zagotovo pripravila presenečenja.

Madžarski prehranski vrh: letos še večji kot kdaj koli prej

Organizatorji si niso nikoli predstavljali, da bo madžarski prehranski vrh leta 2023 prvič potekal s tako odmevnim uspehom. In letos dvigujejo stave, edinstven dogodek B2B se bo vrnil v še večjem obsegu! Pričakuje se skoraj 200 tujih kupcev iz živilske industrije, ki jih živo zanimajo madžarski izdelki – dogodek tako pomaga podjetjem iz živilske industrije naše države pri vstopu na tuje trge.

Največji sejem proizvajalcev v srednji Evropi

Seveda se bo letos vrnil tudi najljubši dogodek OMÉK-a: na sejmu Zakladi Karpatske kotline bodo obiskovalci lahko štiri dni uživali v najboljših obrtniških jedeh in specialitetah lokalnih proizvajalcev.

Predstavitev programov bo obogatena tudi s kulturnimi programi: glasbene skupine in plesne skupine bodo zabavale odlične goste, na sporedu pa bo celo modna revija. Na stojnici Hungarikum si lahko obiskovalci ogledajo zaklade narodnih bogastev: v središču pozornosti bodo hévízski sir, tokajski aszú, akacijev med, pálinka, gyulajska klobasa, halaška čipka, busók, cifraszűr in obročasti bič!

Seveda pa ne smete zamuditi zelo uspešne razstave živali. Ne zamudite tudi raziskovanja starih obrti Karpatske kotline!

Če vas med dvema programoma prešine lakota, se odpravite na gastronomsko pot Passázs – nebeških jedi, ulične hrane in osvežilnih pijač ne bo manjkalo. Tudi tisti, ki iščete veganske dobrote, bodo na MentesFestu našli svoje.

OMÉK vabi mlade in stare, laike in strokovnjake – po izjemno ugodnih, nespremenjenih cenah. Za več informacij in spletne vstopnice obiščite spletno stran dogodka, do katere dostopate s klikom tukaj.