Odprta najnovejša brezplačna plaža v Budimpešti: v prestolnici se lahko brezplačno čofotate

To je najboljša novica tega poletja: brezplačna plaža Donavskega kopališča v delu Árasztó je danes odprla svoja vrata! Prebivalci Budimpešte so korak bližje temu, da bo čudovita rečna obala spet del njihovega vsakdana – in seveda, da se bodo lahko brezplačno ohladili v žgoči vročini.

Ni šala, nova brezplačna plaža je tu

Že nekaj časa se govori, zdaj pa je uradno: v Donavi se lahko potopite na novem mestu, zahvaljujoč pobudi prestolnice, predanemu delu Budapest Spa and Thermal Baths Ltd., združenja VALYO in občine 11. okrožja. Lepo vzdrževan del Árasztó je v zadnjih petih letih postal pravi koncept in je zrasel v najljubši skupnostni prostor prestolnice ob Donavi.

Udobne mize za piknik, ležalniki, ognjišča in slikovita okolica v rekreacijskem parku ponujajo navdušenje za vsakogar, zato se splača obiskati 11. okrožje. Odličen kraj za piknik s prijatelji, romantičen sprehod ali celo družinsko srečanje!

Vodna doživetja v središču pozornosti

Romantična brezplačna plaža Duna-fürdő Árasztó zdaj v Újbudo privablja tudi ljubitelje vode, da skupaj uživajo v avgustovskem soncu. Do plaže se lahko pride peš in s kolesom s križišča Kondorosi út.

Vodni raj Újbuda vabi mlade in stare do konca avgusta – obljublja poletne dogodivščine, sprostitev brez oblačka in težko pričakovano osvežitev. Noben član družine si ne želi zamuditi te izkušnje!

Naslov

Budimpešta, 1113 Bocskai út 39-41.

Odpiralni čas

Do 31. avgusta, vsak dan od 10. do 18. ure