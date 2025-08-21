Živalski vrtovi v državi avgusta na široko odpirajo svoja vrata z vznemirljivimi nočnimi programi

Noč živalskih vrtov je vsako leto nepozaben dogodek, ko se vrata živalskih vrtov v državi za eno noč odprejo in obiskovalce pričakajo z raznolikimi programi!

To poletje bo program Noč živalskih vrtov potekal v petek, 29. avgusta, in tokrat bo potekal že 14. zapored. Živalski vrti naše države bodo ta večer in noč polni življenja, obiskovalci pa ne bodo mogli le občudovati nočnega življenja živali v živalskem vrtu, temveč se bodo lahko udeležili tudi zabavnih živalskih predstav in programov, bogatih z doživetji.

Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti bosta 29. avgusta med 19. in 23. uro za obiskovalce pripravila impresivne vadbe za živali, vzdušje pa bodo zagotovo popestrili tudi potapljači, ki se potapljajo med morskimi psi. Poleg tega bodo k nepozabnemu večeru prispevali tudi spektakularno žongliranje z ognjem in LED svetlobne predstave, glasbene produkcije, vrtiljak, obrtniške delavnice in vznemirljive, izobraževalne predstavitve.

Pomembna informacija je, da bo Noč živalskih vrtov 30. avgusta potekala v živalskem vrtu Körösvölgyi, ki spada v narodni park Körös-Maros, kjer se pričakujejo tudi zanimivi programi. Ne smete zamuditi spektakularnih dogodkov, kot sta lov na volkove ali sokolarstvo, ta večer pa se lahko udeležimo tudi večernih vodenih ogledov in astronomije.

Druge lokacije za Noč živalskih vrtov 2025:

• Park divjih živali Budakeszi

• Medvedje zavetišče Veresegyháza

• Safari park Richter, Nagykőrös

• Park divjih živali Kecskemét

• Živalski vrt in kulturni park Miskolc

• Živalski vrt in botanični vrt Jászberény

• Živalski vrt in botanični vrt Debrecen

• Živalski vrt, akvarij in terarij Pécs

• Park divjih živali Szeged

• Ekocenter jezera Tisza, Poroszló

• Pákozdi Pagony – Park divjih živali in arboretum

Več informacij o natančnem odpiralnem času in cenah vstopnic najdete na Facebook strani in spletni strani živalskih vrtov!