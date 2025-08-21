V nakupovalni center Allee prihaja edinstvena, brezplačna fotografska razstava – in ni vam je treba samo videti!

Izjemno uspešna razstava World Unseen tokrat prihaja v nakupovalni center Allee, da bi ponudila edinstveno izkušnjo videčim in slabovidnim ljubiteljem kulture – od 11. avgusta do 10. septembra. Zahvaljujoč Canonovemu posebnemu tisku slike ponujajo edinstveno izkušnjo za vsakogar: dotikanje del ni le prepovedano, ampak zelo priporočljivo! (x)

Potovanje, ki spodbuja k razmišljanju, o najbolj perečih vprašanjih naše družbe

Zdaj v atriju nakupovalnega centra Allee slike 10 svetovno znanih fotografov širijo naša obzorja: razstava World Unseen nas želi voditi v daljne dežele in opozoriti na aktualne okoljske, družbene, kulturne ali druge družbeno pomembne teme.

Razstavljene fotografije so posnela imena, kot so nagrajeni južnoafriški fotograf Brent Stirton, Brazilec Sebastião Salgado, ki je preminil pred nekaj tedni, pa celo športni fotograf Samo Vidic, modna fotografinja Heidi Rondak, dobitnik Pulitzerjeve nagrade Muhammed Muheisen in številni ambasadorji blagovne znamke Canon.

Dotaknete se lahko zadnje slike severnega belega nosoroga, pokukate v zgodbo Darka Đurića, svetovno znanega plavalca, rojenega s prirojeno amputacijo, se čudite širjenju koral in se celo sprašujete, kako je mogoče, da požari že pustošijo po Arktiki.

Korak bližje zaželenemu cilju

Razstava World Unseen (Nevideni svet) ponuja povsem novo osvetlitev raznolikosti okvar vida in izzivov, ki jih povzročajo – z uporabo edinstvene metode senzibilizacije. Pri načrtovanju razstave je bil glavni poudarek na vključenosti, saj 2,2 milijarde ljudi po vsem svetu prizadene neka oblika okvare vida.

V naši državi živi vsakdanje življenje več kot 218 tisoč slabovidnih in 33 tisoč slepih ljudi, za katere fotografija in doživetje pogleda na sliko pogosto ostajata le nedosegljiva želja. World Unseen si prizadeva podreti ta zid: da bi lahko vsi sodelovali v tej neprimerljivi izkušnji, slike spremlja madžarska zvočna pripoved, ki jo je mogoče skenirati s kodo QR, ter brajica.

Med zvočno pripovedjo ustvarjalci govorijo neposredno, fotografi sami pripovedujejo vznemirljive zgodbe slik, brajica pa si prizadeva, da bi bila izkušnja World Unseen nepozabna za slepe in slabovidne.

Ne moremo izpustiti inovativne tehnologije: odtisi so bili narejeni s Canonovim ploskim digitalnim tiskalnikom Arizona in programsko opremo Prisma Elevate z uporabo UV-črnila. Posebnost slednjega je, da se po nanosu na površino zamreži, strdi in postane kot plastika. Na nekaterih mestih je bilo nanesenih do 55 plasti črnila, da so fotografije dobile dovolj globine in teksture, s čimer so izpopolnile taktilno izkušnjo.

Zagotovo bo to očarljivo izkušnjo želela doživeti vsa družina! Razstava World Unseen čaka tiste, ki si želijo sveže perspektive, od 11. avgusta do 10. septembra, v odpiralnem času nakupovalnega središča Allee, v dostopnem okolju.

Več informacij najdete na spletni strani razstave s klikom tukaj.