Slikovito cvetenje hortenzij vas čaka v madžarskem čarobnem vrtu

Čarobni vrt Jeli, ki se nahaja na meji vasi Kám v županiji Vas in se razteza na skoraj 110 hektarjih, velja za najlepši arboretum v Evropi. V Meki rododendronov lahko zdaj priča sanjskemu cvetenju hortenzij.

Od pomladi do jeseni je čudovito doživetje sprehoditi se po vrtu, znanem po kraljestvu rododendronov, še posebej pa je priporočljivo obiskati arboretum poleti, saj takrat cvetijo hortenzije.

Izgradnja čarobnega vrta je povezana z enim najbolj izkušenih botanikov tistega časa, dr. Istvánom Ambrózyjem-Migazzijem. »Cvetlični grof« si je za vero zadal, da je v madžarskem podnebju mogoče gojiti zimzelene rastline, in njegovim prizadevanjem se lahko zahvalimo za arboretum z njegovo edinstveno zbirko rastlin.

Ko poletje mine, lahko v zbirki hortenzij vidimo vedno več cvetočih rastlin. Poleg vrtnih hortenzij so skozi leta posadili še več primerkov grmovnic in grmovnic. Poleg belih, rožnatih in rdečih barv se pojavi tudi redka modra barva.

Po pisanem grmičevju se je vredno odpraviti proti Japonskemu jezeru, kjer rdeči in beli lokvanji odpirajo svoje cvetne liste. Prijetno osvežitev v vročini obljubljajo tudi hladni žuboreči potoki izvira Hétforrás.

Prostran zeleni pas skriva presenečenja tudi za mlajše člane družine, kot so potok Kaponyás, Gozd velikanov, sprehajalna pot med krošnjami in 20 metrov visoka razgledna točka Grof Ambrózy-Migazzi István. Učne poti, ki prikličejo v spomin floro eksotičnih in oddaljenih pokrajin, so dostopne tudi na invalidskih vozičkih.

Arboretum Jeli

jelivarazskert.hu

Poletni odpiralni čas: med tednom od 9. do 15. ure, ob vikendih od 9. do 17. ure

Cena vstopnice za odrasle: 2800 HUF | Študentska in upokojenska vstopnica: 2500 HUF | Cena otroške vstopnice: 1200 HUF