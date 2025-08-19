Esztergom vas ob 20. avgustu pričakuje z brezplačnimi programi in zgodovinskim sijajem

Kot vsako leto se tudi letos prvo mesto naše države na dostojen način spominja našega ustanoviteljskega kralja: 19. in 20. avgusta vas čakajo Dnevi svetega Štefana v Esztergomu z brezplačnimi programi, pisano kavalkado koncertov in družinskih dogodkov. Dva dni, ko se čarobnost tradicij in živahnost današnjega časa prepletata – v zgodovinskem okolju!

Glasbena nostalgija v slikovitem okolju

Zvečer 19. avgusta se lahko potopimo v glasbeno nostalgijo: na glavnem odru se bo začelo vznemirljivo potovanje skozi čas z naslovom »Kiss King, the show« z ikoničnimi madžarskimi uspešnicami, v katerih bodo nastopili Pál Feke, Viktor Király, Andrea Szulák, András Csonka in Csaba Vastag. Naslednji dan bo prispel najljubši pevec države Magdi Rúzsa, ki bo s čudovitim koncertom na dostojen način zaključil praznik.

Neverjeten program esztergomskih Dnevov svetega Štefana krepijo tudi glasbeni izvajalci, kot so Acoustic Flow, ansambel Muzsikás, jazzovski kitarist Máté Palásti, skupina Kávézőzüze in L’Artistic Társulat. Zagotovo ne bo manjkalo fantastičnih melodij!

Vsa družina lahko praznuje skupaj

Poleg odraslih lahko v nepozabnih doživetjih uživajo tudi najmlajši člani družine: malčke bodo v čudovitem zelenju parka Erzsébet zabavali velikanski šov z mehurčki, napihljiv grad, poslikava obrazov, bleščeče tetovaže in tradicionalne ljudske lesene igrače.

Na dogodku si lahko ogledate tudi ganljivo zgodbo o petelinjem diamantnem polpeniju in se skupaj navdušite nad ugrabljeno princeso na predstavi Csillangó Mesemuhely. Poleg predstave z naslovom Življenje svetega Štefana na platnu kina Park bodo za brezmejno sprostitev poskrbele tudi pravljice in filmi!

Seveda ne bo manjkal tradicionalni blagoslov in lomljenje kruha, pomemben dogodek pa bo spremljal praznični govor Ádáma Hernádija, župana mesta Esztergom z županskimi pravicami. Nato bo Nomadska generacija s pomočjo ljudskih motivov, glasbe in plesa obujala svet madžarske poezije. Praznika zagotovo ne bi mogli bolje opisati!

V Esztergomu bodo predstavljene tudi sodobne mojstrovine.

Čez dan bomo lahko izbirali med deli lokalnih umetnikov, v gastronomski restavraciji pa bomo lahko razvajali svoje brbončice z nebeško hrano in pijačo. Tako kot na festivalu!

In to še ni vse: letos bo prvič potekal Teden umetnosti v Esztergomu v okviru Dnevov svetega Štefana, ki jih organizira Ceh umetnikov Esztergoma! Med 15. in 20. avgustom bomo lahko na razstavah, umetniških predstavah, vodenih ogledih in delavnicah dobili vpogled v edinstveno umetnost sodobnih umetnikov, povezanih z mestom. Pravzaprav se bomo z njimi lahko celo srečali v živo!

Letos se splača obiskati Dneve svetega Štefana v Esztergomu: kultni dogodek ponuja vznemirljiva doživetja skupnosti, hkrati pa ponosno promovira in neguje tradicije Esztergoma. Organizatorji toplo pozdravljajo prebivalce Esztergoma in tiste, ki prihajajo v mesto, da bi skupaj praznovali rojstni dan Madžarske na resnično posebni lokaciji, obdani s sijajem naše skupne zgodovine.

Udeležba na dogodku je brezplačna, podroben program je na voljo na spletni strani eszin.visitesztergom.hu, dodatne informacije pa so na voljo na Facebook strani Dnevi svetega Štefana v Esztergomu.