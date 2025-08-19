7 programov s seznama želja za avgust, kjer lahko odkrijete čudesa narave

Tudi v avgustu narava skriva tisoč čudes, zato smo vam predstavili program s seznama želja za zadnji poletni mesec, ki ga je letos vredno poskusiti!

Po stopinjah štorkelj v Bédi-Karapancsi – vožnja s kanujem po Donavi

Béda-Karapancsa, ki se nahaja v narodnem parku Donava-Drava, zajema čarobne habitate in naravne vrednote spodnjega madžarskega toka Donave, ki jih lahko odkrijete v okviru vznemirljive vožnje s kanujem, ki bo organizirana večkrat v avgustu. Lahko se spustite po rokavu Külső-Béda in opazujete rastlinstvo in živalstvo, ki obdaja reko, medtem ko se aktivno sproščate. Po vožnji s kanujem se lahko v okviru zanimivega vodenega ogleda v Muzeju belih štorkelj celo seznanite s posebnim življenjem teh neverjetnih bitij.

Meteorski dež Perzeidov 2025: Teden pod zvezdami

Zahvaljujoč meteorskemu dežju Perzeidov bo avgustovsko nebo spet čarobno z množico utrinkov. Pojav bo najbolj spektakularen med 9. in 12. avgustom, serija dogodkov Teden pod zvezdami pa ponuja barvit program za radovedne. Čudežu lahko priča skupaj s profesionalnimi in amaterskimi astronomi na programih: poleg lokacij v Budimpešti lahko uživate tudi v vznemirljivih astronomskih programih v Nyíregyházi, Békéscsabi, Győru in celo v narodnem parku Körös-Maros. Interaktivni zemljevid na spletni strani dogodka vam bo pomagal najti možnost programa, ki vam je najbližje.

Festival donavskega cvetja 2025 // Verőce

Med 15. in 16. avgustom vas v Verőcah čaka poseben dvodnevni festival, kjer bo čudovito cvetenje Donave spremljala vrsta vznemirljivih programov. Dogodek se osredotoča na roj donavskih cvetov, podobnih cvetovom Tise, ki v samo enem poletnem dnevu izvajajo spektakularen ples nad vodami Donave. Poleg posebnega naravnega spektakla vas v naselju čakajo delavnice, večer poezije, predavanja, povezana z Donavo, zanimivi sprehodi o zgodovini naselja in izdelovanju mandal, občudujete pa lahko tudi fotografsko razstavo Imreja Potyója, naravnega fotografa leta.

Sončni safari v Hortobágyju

Narodni park Hortobágy obiskovalcem približa naravo s prav posebnim programom, saj lahko poleti območje spoznate z nove perspektive. Med programom, imenovanim Sunset Safari, lahko zvečer za več kot eno uro obiščete park z divjimi živalmi, v okviru dogodka pa se lahko od profesionalnega vodnika poučite o zgodovini in divjini kraja. Za program je potrebna predhodna prijava.

Sončni zahod med hribi

Narodni park Kiskunság vas 16. avgusta vabi na posebno doživetje s seznama želja, kjer vas bodo turistični vodniki popeljali v čudovito regijo Fülöpházi-buckavidek in vam razkrili skrite zaklade in živo zgodovino območja. Edinstvenost ogleda je v tem, da lahko z vrha hribov opazujete osupljive barve sončnega zahoda in se po sončnem zahodu odpravite nazaj domov. Pod okriljem noči lahko srečate tudi različne nočne živali, srečneži pa bodo morda celo slišali zavijanje šakalov.

Več o programu in nakupu vstopnic si lahko preberete TUKAJ.

Užitni gozdni vlak Szeleta: Gastroekspres

Obiskovalni center parka Szeleta vas 17. avgusta vabi na fantastičen gastroekspres, v okviru katerega se lahko s posebnim gastroekspresom odpravite v park Szeleta v Miškolcu in poskusite okusne jedi iz gozdnih zakladov in izdelkov blagovne znamke Narodnega parka Bükki. Med ogledom se lahko zahvaljujoč zabavnemu vodenju avtorja knjige Gozd je okusen, Gyule Bozsója, certificiranega gozdarskega inženirja, od blizu spoznate z užitnimi rastlinami gozda Bükki. Med izletom se lahko seznanite z divjo zelenjavo in divjim sadjem, spoznate pa lahko tudi vse podrobnosti o nabiranju in uporabi gob.

Vstopnice in druge informacije za gastronomski ogled najdete TUKAJ.

Vodeni ogled soteske Tarjánka

Soteska Tarjánka, dolina potoka, ki se razteza globoko v južno stran gorovja Mátra, je ena najbolj spektakularnih in divjih sotesk na Madžarskem, ki jo je zaradi njene naravovarstvene vrednosti in težkega dostopa mogoče obiskati le z vodenim ogledom. Vodeni ogled, ki je potekal 30. avgusta, poudarja geološke zanimivosti, ki so nastale med vulkansko aktivnostjo, in predstavlja naravni čudež kot visoko zaščiten habitat. Soteska je polna težko preplezanih odsekov in tu in tam je treba prečkati strugo potoka, vendar to ne bi smelo biti za trenutek odvračilno, saj pohodniška točka ponuja edinstven razgled tistim, ki imajo radi izzive.