5 znamenitosti ob Tiskem jezeru, ki jih ne smete zamuditi in o katerih boste povedali vsem

Območje ob Tiskem jezeru, znano po svojih neprimerljivih naravnih vrednotah (ki je v zadnjih letih postalo trdnjava madžarskega ravninskega kolesarjenja), ponuja nešteto znamenitosti in možnosti programa. Razgledne točke, dostopne le po vodi, so zagotovo na vašem seznamu želja; pokažemo vam, kaj je še vredno zapisati.

Ribje stopnišče, Kisköre

Redko je videti kaj takega kot 1400 metrov dolgo ribje stopnišče Kisköre, ki povezuje Tisko jezero in reko Tiso. Največji ekološki ribji koridor v srednji Evropi lahko premosti višinsko razliko do 10 metrov, tako da se ribe lahko prosto in naravno gibljejo med reko in jezerom zaradi 37 stopnic in 10 naravnih bazenov. Do sedaj so tukaj opazili več kot 40 vrst rib, ki jih lahko celo ujamete skozi razgledna okna na jezu ribje stopnice.

Pustolovska vas, Sarud

Sarud ima srečo, saj zaradi svoje lege ob Tiskem jezeru velja za eno najlepših naselij v regiji. Vendar pa ponuja veliko več kot to: na primer, velik poudarek daje ohranjanju vrednot in tradicij vaškega življenja. To je deloma razlog, zakaj je bila ustvarjena Pustolovska vas, kjer raznoliki programi zagotavljajo, da bodo vaše počitnice hkrati aktivne in sproščujoče. Tukaj se nahaja največji trampolinski park na prostem v državi, možnost pa je tudi plezanje. Poleg tega obiskovalce čakajo vodni športi, vodno igrišče, konjeniški center in peščena plaža.

3386 Sarud, KalandPart | Spletna stran

Eko center ob Tiskem jezeru, Poroszló

Znani eko center Poroszló predstavlja predvsem avtohtone živali, ki z modernim pristopom in interaktivnimi rešitvami (3D kino, igralnica in še veliko več) predstavlja bogato divjad drugega največjega jezera v državi. Glavna atrakcija Ekocentra Tisza je največji akvarijski sistem na celini s skupno prostornino skoraj milijona litrov in naravni zakladi, skriti v njegovem podvodnem svetu. Ne smete zamuditi edine vodne učne poti v državi, zgrajene na pilotih in dostopne le s čolnom.

3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41. | Spletna stran

Eko- in aktivni turistični center Kérész, Tiszafüred

Štiriletni obiskovalni center Tisza jezer je bil ustanovljen z namenom, da poleg posredovanja znanja ponudi tudi pravo izkušnjo, vse na zabaven in interaktiven način. Kot že ime pove, je njegova glavna tema poseben naravni pojav, življenje in rojenje enodnevnic, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo s pomočjo digitalizacije in vodenja odličnih turističnih vodnikov. To pa še ni vse, saj programski koledar Centra Kérész vsebuje tudi obetavne priložnosti: pohodnike čakajo tečaji SUP-a, izleti s kajakom in kanuji ter otroška joga.

5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2/a. | Spletna stran

Zgodovinski spomeniki in nočna tržnica, Tiszaderzs

Raznolik Tiszaderzs je v več pogledih zanimiva izletniška destinacija, saj poleg štirih pomembnih zgodovinskih spomenikov (nekdanji grad Borbély, dvorec Lossonczy-Szilassy, ruševine cerkve iz obdobja Árpádovcev in reformirana cerkev) vas na primer krasi tudi park Kerguru. Poleg znamenitosti, ki čakajo na odkritje, vam ga zdaj priporočamo, saj se trikrat letno na trgu pred športno dvorano Tiszaderzsi odvija posebna nočna tržnica ob jezeru Tisza z lokalnimi obrtnimi izdelki in številnimi dobrotami, ki poteka poleti 9. avgusta ob 18.00.