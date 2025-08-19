5 vznemirljivih mest, vrednih raziskovanja v drugi polovici leta 2025

V zadnjih mesecih smo vam priporočili znamenitosti in programske možnosti več madžarskih mest – zdaj pa smo pripravili majhen izbor. Izberite najbolj všečno destinacijo in se odpravite na prijeten izlet!

Szentes

Nekdanji sedež županije Csongrád-Csanád obiskovalcev ne pričaka le z urejenim mestnim jedrom, temveč ponuja tudi vznemirljive kulturne programe in čudovite izletniške destinacije ob obali.

Szentendre

Barvite hiše, tlakovane ulice, čudoviti bregovi Donave ter dobrote in stvari, ki jih je mogoče odkriti na vsakem vogalu. Tukaj je nekaj programskih točk in lokacij, ki lahko poleti 2025 naredijo oddih v Szentendreju resnično smiseln in prijeten.

Zsámbék

Očarljivo, šarmantno mesto Zsámbék se nahaja le streljaj od Budimpešte. V aglomeracijskem mestu, ki ga neguje Zsámbéška kotlina, vas čakajo tudi številni programi in znamenitosti, ki jih boste odkrili.

Esztergom

Esztergom, znan tudi kot madžarski Rim, je iz prestolnice enostavno dostopen z javnim prevozom. Če bi radi tukaj preživeli dan ali celo vikend, vam priporočamo devet krajev, ki jih je vredno obiskati.

Csobánka

Csobánka, verjetno zgrajena na keltsko-rimskih ostankih, je znana kot srednjeveška vas, ki je bila naseljena že v prazgodovini, nato pa je v vasi stoletja cvetela bogata kultura grozdja. Naselje, skrito v čarobni kotlini Pilis, je od takrat postalo znano po odličnih pohodniških točkah in stavbni dediščini.