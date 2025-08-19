5 pravljičnih madžarskih slapov, vrednih občudovanja v avgustu

Madžarska morda ni bogata z ogromnimi slapovi, vendar obstaja nekaj čudovitih brzic, ki so s svojo očarljivo okolico in posebnim vzdušjem lahko vredna krona avgustovskega izleta.

Slap Tančica

Ena najbolj očarljivih znamenitosti doline Szalajka v Szílvásváradu, kjer se voda ruši po več kot dvajsetih lehnjakovih stopnicah, kot da bi po skalah razprostrla svilnato tančico. Slap je impresiven vse leto, še posebej pa spomladi in po deževju. Do njega vodi lahek sprehod, zaradi česar je odlična izletniška destinacija za družine z majhnimi otroki in starejše pohodnike.

Slap doline Jegenye

Eden od biserov Budimskih hribov, skrit v vijugasti dolini potoka Paprikás na obrobju Solymárja. Voda, ki se spušča med skalami, ne prihaja z višine, ampak dobi fantastično, skoraj angelsko obliko, posebno vzdušje pa ustvarja tudi divje romantično vzdušje okoliškega gozda. Je idealna destinacija za poldnevni, osvežujoč pohod za prebivalce prestolnice.

Slap Ilona-völgyi

Ta impresivni naravni zaklad se skriva v osrčju gorovja Mátra, blizu Parádfürdőa, in s svojo 10-metrsko višino je največji naravni slap v naši državi. Voda, ki se spušča med mahovitimi skalami, se lesketa v svetlobi, zahvaljujoč terenu pa lahko slap občudujemo od blizu. Tudi cesta, ki vodi do tja, je precej pravljična, s svojimi ogromnimi, mirnimi drevesi.

Slap Dömörkapu

Ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v Pilisu blizu Szentendreja, kjer je hiter tok potoka Bükkös oblikoval slap. Pogled na vodo, ki se spušča med skalami, je še posebej živ po dežju, a območje je čarobno tudi, ko potok teče v bolj skromni strugi. V bližini so ognjišča, klopi in razgledne točke za ljubitelje narave.

Slap Meleg-mányi

Dolina Meleg-mányi, skrita v globokih gozdovih gorovja Mecsek, je pravi pohodniški raj, kjer slap dopolnjuje kraški, apnenčasto-tufni značaj pokrajine. Kaskadni slapovi so obdani z mahovitim kamenjem, koreninami in praprotjo, kar daje območju skoraj pravljični značaj. Potok teče vse leto, včasih z obilnim, včasih z manj obilnim pretokom vode – slap zato v vsakem letnem času kaže drugačen obraz.